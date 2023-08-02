На Одесщине бухгалтер присвоил более 10 миллионов из зарплатного фонда морпехов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На Одесщине бухгалтер присвоил более 10 миллионов из зарплатного фонда морпехов

Криминал
37
На Одесщине бухгалтер присвоил более 10 миллионов из зарплатного фонда морпехов
На Одесщине бухгалтер присвоил более 10 миллионов из зарплатного фонда морпехов, Фото: СБУ
Служба безопасности Украины задержала в Одесской области военного бухгалтера, присвоившего более 10 млн грн из зарплатного фонда морских пехотинцев.
Об этом СБУ сообщает в Телеграме.
«Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила масштабную схему хищения бюджетных средств в одном из отдельных батальонов морской пехоты ВСУ в Одесской области. Незаконную деятельность организовал бухгалтер финансово-экономического подразделения воинской части», — говорится в сообщении.
По данным следствия, должностное лицо насчитывало зарплату и премию на счета своих знакомых, которые не входят в состав батальона и вообще не проходят службу в Вооруженных силах Украины.
Читайте также
При этом в целом чиновник осуществил хищение более 10 млн бюджетных гривен.
Для реализации схемы он вносил недостоверную информацию в зарплатные сведения и списки на премирование личного состава воинской части.
Чтобы получить доступ к специальным бухгалтерским программам, злоумышленник использовал электронный ключ, который безосновательно получил от начальника финансово-экономической службы батальона.
Место для вашей рекламы
Затем фальсифицированные сведения подавал в областное управление Госказначейства для начисления заказанных средств в качестве зарплаты и премии для военнослужащих и сотрудников воинской части.
Во время обысков по месту работы и проживания бухгалтера обнаружен автомобиль Audi Q7, дорогие гаджеты и бытовая техника, которые он приобрел за украденные деньги.
Также обнаружено почти 2,5 млн присвоенных гривен на банковских картах его знакомых, которым чиновник якобы предоставил средства в долг.
Читайте также
Кроме того, у фигуранта обнаружена боевая граната РГО, которая направлена ​​на экспертизу.
На основании собранных доказательств военному бухгалтеру сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.