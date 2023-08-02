На Одесщине бухгалтер присвоил более 10 миллионов из зарплатного фонда морпехов — Finance.ua

На Одесщине бухгалтер присвоил более 10 миллионов из зарплатного фонда морпехов Сегодня 12:45 — Криминал

На Одесщине бухгалтер присвоил более 10 миллионов из зарплатного фонда морпехов, Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Одесской области военного бухгалтера, присвоившего более 10 млн грн из зарплатного фонда морских пехотинцев.

Об этом СБУ сообщает в Телеграме

«Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила масштабную схему хищения бюджетных средств в одном из отдельных батальонов морской пехоты ВСУ в Одесской области. Незаконную деятельность организовал бухгалтер финансово-экономического подразделения воинской части», — говорится в сообщении.

По данным следствия, должностное лицо насчитывало зарплату и премию на счета своих знакомых, которые не входят в состав батальона и вообще не проходят службу в Вооруженных силах Украины.

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При этом в целом чиновник осуществил хищение более 10 млн бюджетных гривен.

Для реализации схемы он вносил недостоверную информацию в зарплатные сведения и списки на премирование личного состава воинской части.

Чтобы получить доступ к специальным бухгалтерским программам, злоумышленник использовал электронный ключ, который безосновательно получил от начальника финансово-экономической службы батальона.

Затем фальсифицированные сведения подавал в областное управление Госказначейства для начисления заказанных средств в качестве зарплаты и премии для военнослужащих и сотрудников воинской части.

Во время обысков по месту работы и проживания бухгалтера обнаружен автомобиль Audi Q7, дорогие гаджеты и бытовая техника, которые он приобрел за украденные деньги.

Также обнаружено почти 2,5 млн присвоенных гривен на банковских картах его знакомых, которым чиновник якобы предоставил средства в долг.

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Кроме того, у фигуранта обнаружена боевая граната РГО, которая направлена ​​на экспертизу.

На основании собранных доказательств военному бухгалтеру сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

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Укрінформ По материалам:

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