БЭБ арестовало российское биотопливо и вагоны почти на ₴39 миллионов — Finance.ua

БЭБ арестовало российское биотопливо и вагоны почти на ₴39 миллионов
Инспектора Бюро экономической безопасности изъяли в Одессе грузовые вагоны и российское биотопливо на сумму около 39 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
«Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области установили предприятие, должностные лица которого пытались растаможить сырье происхождением из российской федерации. Предприятие нарушило установленные государственные ограничения по ввозу на территорию нашего государства продукции, произведенной в стране-агрессоре», — говорится в сообщении.
Упомянутая компания импортировала железнодорожным путем сырье для изготовления топливных паллет. Детективы провели обыски и изъяли 19 грузовых вагонов и 1 тыс. т биотоплива.
Ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет около 39 млн грн.
В целях недопущения использования упомянутых товарно-материальных ценностей в предпринимательской деятельности, доходы от которой могут быть использованы для финансирования вооруженной агрессии российской федерации против Украины, имущество арестовано.
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