Киевский предприниматель присвоил 7 млн ​​грн на закупке компьютеров для ВСУ — Finance.ua

Киевский предприниматель присвоил 7 млн грн на закупке компьютеров для ВСУ
Киевский частный предприниматель получил подозрение в обмане одной из воинских частей и присвоении мошенническим путем 7 млн грн.
Об этом сообщает Госбюро расследований.
Следствие установило, что предприниматель заключил соглашение с воинской частью о поставках 1500 компьютеров и комплектующих.
«За дополнительную плату он продал операционную систему к компьютерам, которая на самом деле уже шла комплектом от самого производителя», — говорится в сообщении.
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По данным правоохранителей, делец обманул представителей воинской части, утверждая, что операционная система компьютеров была куплена отдельно. Он даже показал поддельное соглашение в качестве «доказательства». Это заставило военных потратить дополнительные 7 млн грн из государственного бюджета.
Предприниматель подозревается в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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