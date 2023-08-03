Мошенники забрали средства на автомобили и квадрокоптеры для ВСУ: успели украсть 20 миллионов гривен — Finance.ua

Мошенники забрали средства на автомобили и квадрокоптеры для ВСУ: успели украсть 20 миллионов гривен
Правоохранители разоблачили преступную группу, участники которой присвоили более 20 миллионов гривен под видом продажи автомобилей и квадрокоптеров для нужд военных.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
«Злоумышленники в интернете предлагали доставку автомобилей из-за границы и продажу квадрокоптеров для нужд Вооруженных Сил Украины. Впрочем, получив подписку за „заказ“, который якобы должен был доставляться из-за границы, злоумышленники исчезали, так как не планировали выполнять взятые на себя обязательства. Таким образом они присвоили деньги волонтеров и военнослужащих», — сказано в сообщении.
Правоохранители установили членов преступной группы, среди которых — организатор и трое сообщников. Фигуранты использовали известные торговые площадки для размещения объявлений о продаже легковых автомобилей и квадрокоптеров для нужд Вооруженных Сил Украины по заниженным ценам. При этом, в основном, их клиентами были военные и волонтеры. Впрочем, мошенники не выполняли «заказ» и не выходили на связь.
В уголовном производстве проведено 22 обыска на территории Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областей по местам регистрации и проживания фигурантов. Изъято 43 мобильных телефона, SIM-карты, 5 ноутбуков, 87 банковских карт и наличные деньги. По предварительной информации, мошенники обманули людей более чем на 20 млн грн.
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора организатору и трем его сообщникам объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.
Правоохранители проводят оперативные и следственные действия по установлению других лиц, причастных к преступной деятельности, и проверяют причастность фигурантов к другим аналогичным преступлениям.
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