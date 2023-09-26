В Украине накрыли контрабанду IPhone 15 почти на 2,8 млн гривен — Finance.ua

В Украине накрыли контрабанду IPhone 15 почти на 2,8 млн гривен Сегодня 15:42 — Криминал

В Украине накрыли контрабанду IPhone 15 почти на 2,8 млн гривен, Фото: dpsu.gov.ua

Во Львовской и Черновицкой областях на пунктах пропуска пограничники обнаружили незаконные четыре разные партии смартфонов IPhone 15, которые пытались ввезти в Украину без декларирования.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Четыре попытки незаконного ввоза через границу гаджетов пресекли в пунктах пропуска „Рава-Русская“ и „Шегини“, что на Львовщине, и в пункте пропуска „Порубное“ на Буковине», — сказано в сообщении.

Легковушку «БМВ», в которой ехал в Украину 32-летний украинец, остановили в пункте пропуска «Рава-Русская». Для прохождения контроля мужчина выбрал полосу «зеленый коридор», чем засвидетельствовал, что нет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через границу.

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Исходя из анализа и оценки рисков, автомобиль решили проверить более тщательно. В ходе совместного с оперативными сотрудниками и таможенниками досмотра правоохранители обнаружили партию незадекларированных гаджетов.

В багажном отделении и среди личных вещей уроженец Львовской области спрятал 35 телефонов Apple IPhone 15 Pro.

В другом случае, во время осмотра легкового автомобиля «Опель», следовавшего из соседней страны через пункт пропуска «Шегини», в ходе досмотра среди личных вещей были выявлены два IPhone 15 Pro Max.

Еще 8 телефонов IPhone 15 Pro Max обнаружили в двух случаях пограничники Черновицкого отряда в пункте пропуска «Порубное». Гаджеты пытались тайком ввезти граждане Украины и США.

По фактам работники таможни составили протоколы, незадекларированный товар изъяли в установленном порядке. Примерная стоимость гаджетов составляет почти 2,8 млн гривен.

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