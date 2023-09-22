В Житомирской области офицер сдавал военное имущество в ломбарды — Finance.ua

В Житомирской области офицер сдавал военное имущество в ломбарды Сегодня 15:27 — Криминал

В Житомирской области офицер сдавал военное имущество в ломбарды, Фото: dbr.gov.ua

Начальник службы логистики в/ч в Житомирской области сдал в ломбарды и продал через интернет 8 тепловизоров и 60 камер ночного видения. Общая сумма причиненного государству ущерба составляет 3,2 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

«Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении начальника службы логистики одной из воинских частей Житомирщины. В условиях военного положения он пытался обогатиться, продавая военное имущество в Интернете и через ломбарды. Обвинительный акт направлен в суд», — говорится в сообщении.

Фото: dbr.gov.ua

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Военный имел доступ к месту хранения техники части и присвоил 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров разных моделей, часть из которых была приобретена на средства волонтеров. Офицер продавал технику по Интернету и сдавал в местные ломбарды.

В ходе досудебного расследования офицер возместил средства в полном объеме.

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Военнослужащий обвиняется в присвоении военным должностным лицом военного имущества со злоупотреблением служебным положением, совершенном в условиях военного положения, что причинило существенный ущерб (ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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