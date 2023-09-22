В Житомирской области офицер сдавал военное имущество в ломбарды — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Житомирской области офицер сдавал военное имущество в ломбарды

Криминал
54
В Житомирской области офицер сдавал военное имущество в ломбарды
В Житомирской области офицер сдавал военное имущество в ломбарды, Фото: dbr.gov.ua
Начальник службы логистики в/ч в Житомирской области сдал в ломбарды и продал через интернет 8 тепловизоров и 60 камер ночного видения. Общая сумма причиненного государству ущерба составляет 3,2 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
«Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении начальника службы логистики одной из воинских частей Житомирщины. В условиях военного положения он пытался обогатиться, продавая военное имущество в Интернете и через ломбарды. Обвинительный акт направлен в суд», — говорится в сообщении.
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
Читайте также
Военный имел доступ к месту хранения техники части и присвоил 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров разных моделей, часть из которых была приобретена на средства волонтеров. Офицер продавал технику по Интернету и сдавал в местные ломбарды.
В ходе досудебного расследования офицер возместил средства в полном объеме.
Читайте также
Военнослужащий обвиняется в присвоении военным должностным лицом военного имущества со злоупотреблением служебным положением, совершенном в условиях военного положения, что причинило существенный ущерб (ч. 4 ст. 410 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.