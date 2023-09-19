СБУ разоблачила программиста, который помогал гражданам рф легализоваться в странах ЕС — Finance.ua

СБУ разоблачила программиста, который помогал гражданам рф легализоваться в странах ЕС Сегодня 13:34 — Криминал

СБУ разоблачила программиста, который помогал гражданам рф легализоваться в странах ЕС, Фото: СБУ

СБУ разоблачила киевлянина, который помогал гражданам рф легализоваться в странах Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

«Киберспециалисты Службы безопасности прекратили противоправную деятельность жителя столицы, который подделывал документы для легализации граждан россии в странах Евросоюза и незаконного обретения ими гражданства», — сказано в сообщении.

Также злоумышленник содействовал выезду за границу граждан Украины для уклонения от военной службы.

Основал подпольный бизнес 33-летний программист. Имея специализированное оборудование и навыки, мужчина производил высококачественные печати, штампы, факсимиле, документы и удостоверения органов власти Украины и иностранных государств.

Кроме того, делец использовал собственноручно изготовленные фальшивые печати судов, правоохранительных органов, а также территориальных центров комплектования.

Для сохранения анонимности злоумышленник предоставлял свои услуги через специально созданную сеть Телеграм-аккаунтов.

Фото: СБУ

С помощью фальшивых печатей айтишник производил «документы»:

для легализации граждан рф в странах ЕС, в частности о выходе их из гражданства россии;

о снятии граждан Украины с военного учета, уклонения от мобилизации для выезда за границу;

поддельные решения судов;

документы для трудоустройства за границей, в том числе удостоверение моряка;

сертификаты о получении образования за границей.

В ходе проведения обыска в помещении злоумышленника в Днепровском районе столицы обнаружено специализированное оборудование для изготовления подделок, фальшивые печати посольства рф в нескольких европейских странах, поддельные штампы отечественных органов власти.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по ч.2. ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

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