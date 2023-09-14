Завладел 450 млн грн: ВАКС заочно арестовал бывшего директора ГП «Полиграфкомбинат» — Finance.ua

Завладел 450 млн грн: ВАКС заочно арестовал бывшего директора ГП «Полиграфкомбинат» Сегодня 16:55 — Криминал

Завладел 450 млн грн: ВАКС заочно арестовал бывшего директора ГП «Полиграфкомбинат»

Бывший директор ГП «Полиграфкомбинат» заочно арестован за завладение средствами госпредприятия на сумму более 450 млн грн.

Об этом сообщает НАБУ.

По версии следствия, в 2013 году тогдашний глава полиграфкомбината приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, через которую организовал закупку материалов для изготовления бланков для паспортов, ID-карт, водительских удостоверений и т. д.

Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по ценам, завышенным в четыре-шесть раз. По этой схеме из предприятия вывели более 450 миллионов гривен.

Кроме того, подозреваемые зарегистрировали на иностранную компанию право интеллектуальной собственности на графические элементы украинских паспортов, что позволяло получать дополнительное вознаграждение — роялти. Кабинет министров по инициативе НАБУ и САП прекратил эти выплаты в начале 2022 года.

В целом по делу пять подозреваемых.

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theБабель По материалам:

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