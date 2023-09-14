Завладел 450 млн грн: ВАКС заочно арестовал бывшего директора ГП «Полиграфкомбинат» — Finance.ua
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Завладел 450 млн грн: ВАКС заочно арестовал бывшего директора ГП «Полиграфкомбинат»

Криминал
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Завладел 450 млн грн: ВАКС заочно арестовал бывшего директора ГП «Полиграфкомбинат»
Завладел 450 млн грн: ВАКС заочно арестовал бывшего директора ГП «Полиграфкомбинат»
Бывший директор ГП «Полиграфкомбинат» заочно арестован за завладение средствами госпредприятия на сумму более 450 млн грн.
Об этом сообщает НАБУ.
По версии следствия, в 2013 году тогдашний глава полиграфкомбината приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, через которую организовал закупку материалов для изготовления бланков для паспортов, ID-карт, водительских удостоверений и т. д.
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Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по ценам, завышенным в четыре-шесть раз. По этой схеме из предприятия вывели более 450 миллионов гривен.
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Кроме того, подозреваемые зарегистрировали на иностранную компанию право интеллектуальной собственности на графические элементы украинских паспортов, что позволяло получать дополнительное вознаграждение — роялти. Кабинет министров по инициативе НАБУ и САП прекратил эти выплаты в начале 2022 года.
В целом по делу пять подозреваемых.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
theБабель
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