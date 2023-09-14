БЭБ разоблачило застройщика, недоплатившего 4,8 млн грн налогов — Finance.ua

БЭБ разоблачило застройщика, недоплатившего 4,8 млн грн налогов
В Киеве уведомили о подозрении руководителя предприятия, который систематически занижал налог на прибыль.
Об этом сообщается на сайте Бюро экономической безопасности.
Ранее аналитики БЭБ в Киеве установили, что должностные лица одной из строительных компаний столицы в течение длительного времени вносили ложные сведения в отчетные документы, чтобы уклониться от уплаты налога. В целом, застройщик недоплатил государству более 4,8 млн грн гривен.
В ходе досудебного расследования детективы обеспечили возмещение обществом в полном объеме ущерба, причиненного государству, средства уже уплачены в бюджет.
На данный момент материалы уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, по ч. 1 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налога) направлены в Дарницкий районный суд г. Киева для рассмотрения по существу и принятия решения.
Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Киевской городской прокуратуры.
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