Присвоила более 5,5 млн грн выплат членов семей погибших военных: подозревается экс-служащая банка в Хмельницкой области — Finance.ua
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Присвоила более 5,5 млн грн выплат членов семей погибших военных: подозревается экс-служащая банка в Хмельницкой области

Криминал
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Присвоила более 5,5 млн грн выплат членов семей погибших военных: подозревается экс-служащая банка в Хмельницкой области
Присвоила более 5,5 млн грн выплат членов семей погибших военных: подозревается экс-служащая банка в Хмельницкой области
В Хмельницкой области правоохранители разоблачили преступную схему, в которой экс-служащая банка присвоила 5,5 млн грн выплат членов семей погибших военных.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, женщина входила в доверие к родственникам погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины, получавших компенсацию от государства. Она предлагала открыть депозитный счет для получения процентов или обменять национальную валюту на доллары США.
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На самом деле никаких денежных операций подозреваемая не совершала, а присваивала средства людей.
В настоящее время известно о трех пострадавших. Общая сумма материального ущерба составляет более 5,5 млн грн.
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В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Досудебное расследование в уголовном производстве ведут следователи Шепетовского районного управления полиции ГУНП в Хмельницкой области.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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