Присвоила более 5,5 млн грн выплат членов семей погибших военных: подозревается экс-служащая банка в Хмельницкой области — Finance.ua

Присвоила более 5,5 млн грн выплат членов семей погибших военных: подозревается экс-служащая банка в Хмельницкой области Сегодня 20:21 — Криминал

Присвоила более 5,5 млн грн выплат членов семей погибших военных: подозревается экс-служащая банка в Хмельницкой области

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили преступную схему, в которой экс-служащая банка присвоила 5,5 млн грн выплат членов семей погибших военных.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, женщина входила в доверие к родственникам погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины, получавших компенсацию от государства. Она предлагала открыть депозитный счет для получения процентов или обменять национальную валюту на доллары США.

На самом деле никаких денежных операций подозреваемая не совершала, а присваивала средства людей.

В настоящее время известно о трех пострадавших. Общая сумма материального ущерба составляет более 5,5 млн грн.

В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве ведут следователи Шепетовского районного управления полиции ГУНП в Хмельницкой области.

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