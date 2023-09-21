СБУ ликвидировала масштабную схему поставок в рф насосов для атомных реакторов — Finance.ua
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СБУ ликвидировала масштабную схему поставок в рф насосов для атомных реакторов

Криминал
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СБУ ликвидировала масштабную схему поставок в рф насосов для атомных реакторов
СБУ ликвидировала масштабную схему поставок в рф насосов для атомных реакторов, Фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности ликвидировала масштабную схему поставки в рф стратегически важной продукции для атомной энергетики и нефтегазовой отрасли страны-агрессора.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Речь идет о насосном оборудовании, которое производится на одном из заводов в Сумах. Это предприятие входит в структуру российской финансово-промышленной группы ГМС, которая является одним из самых больших «доноров» бюджета рф.
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В результате следственных действий арестован уставный капитал, недвижимое и движимое имущество украинского завода на общую сумму почти 365 млн грн.
По данным следствия, после полномасштабного вторжения россии руководство сумского завода разработало схему поставки украинской продукции в рф в обход наложенных санкций.
Для маскировки преступной деятельности злоумышленники задействовали подконтрольные коммерческие структуры из нескольких стран Европы и Азии.
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Установлено, что иностранные предприятия закупали насосное оборудование якобы для своих нужд, а затем переправляли его конечным заказчикам в рф.
Кроме этого, чиновники поставляли украинское насосное оборудование в две азиатские страны для строительства атомных электростанций под руководством росатома.
Во время обысков по местам работы и фактического проживания фигуранты изъяли документы, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами схемы.
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В настоящее время двум должностным лицам завода сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111−1 (коллаборационистская деятельность, совершенная организованной группой).
Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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