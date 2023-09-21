СБУ ликвидировала масштабную схему поставок в рф насосов для атомных реакторов — Finance.ua

СБУ ликвидировала масштабную схему поставок в рф насосов для атомных реакторов Сегодня 16:30 — Криминал

СБУ ликвидировала масштабную схему поставок в рф насосов для атомных реакторов, Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности ликвидировала масштабную схему поставки в рф стратегически важной продукции для атомной энергетики и нефтегазовой отрасли страны-агрессора.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Речь идет о насосном оборудовании, которое производится на одном из заводов в Сумах. Это предприятие входит в структуру российской финансово-промышленной группы ГМС, которая является одним из самых больших «доноров» бюджета рф.

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В результате следственных действий арестован уставный капитал, недвижимое и движимое имущество украинского завода на общую сумму почти 365 млн грн.

По данным следствия, после полномасштабного вторжения россии руководство сумского завода разработало схему поставки украинской продукции в рф в обход наложенных санкций.

Для маскировки преступной деятельности злоумышленники задействовали подконтрольные коммерческие структуры из нескольких стран Европы и Азии.

Установлено, что иностранные предприятия закупали насосное оборудование якобы для своих нужд, а затем переправляли его конечным заказчикам в рф.

Кроме этого, чиновники поставляли украинское насосное оборудование в две азиатские страны для строительства атомных электростанций под руководством росатома.

Во время обысков по местам работы и фактического проживания фигуранты изъяли документы, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами схемы.

В настоящее время двум должностным лицам завода сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111−1 (коллаборационистская деятельность, совершенная организованной группой).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

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