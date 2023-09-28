Киберполиция разоблачила организованную группу мошенников, зарабатывавших на «трудоустройстве» людей за рубежом — Finance.ua
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Киберполиция разоблачила организованную группу мошенников, зарабатывавших на «трудоустройстве» людей за рубежом

Криминал
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Киберполиция разоблачила организованную группу мошенников, зарабатывавших на «трудоустройстве» людей за рубежом
Киберполиция разоблачила организованную группу мошенников, зарабатывавших на «трудоустройстве» людей за рубежом, Фото: cyberpolice.gov.ua
В Украине разоблачили организованную группу мошенников, которые заработали более 2 миллионов гривен на «трудоустройстве» людей за рубежом.
Об этом сообщается на сайте Киберполиции.
Злоумышленники предлагали гражданам внести предоплату за предоставление услуг по трудоустройству за рубежом. Таким образом, они обманули более 180 человек.
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Предприимчивый мужчина тщательно продумал детали совершения преступлений и распределил обязанности между сообщниками. По его указанию фигуранты создали три фиктивных предприятия для предоставления якобы юридических услуг по трудоустройству за рубежом.
Фото: cyberpolice.gov.ua
Фото: cyberpolice.gov.ua
Аферисты также рекламировали свои услуги в интернете. Общение осуществлялось в формате call-центра. Основным условием была предоплата. После получения денег на подконтрольные счета мошенники исчезали.
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Установлено, что за почти два года преступной деятельности участники группировки обманули более 180 граждан более чем на 2 млн грн.
Правоохранители провели санкционированные обыски. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, накопители данных, банковские карты, документы, наличные деньги и т. д.
Следователи открыли уголовное производство по чч. 3, 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигуранты уведомлены о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании им мер в виде содержания под стражей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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