Экс-руководитель Киевводоканала подозревается в хищении около 65 млн гривен во время боев за столицу — Finance.ua
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Экс-руководитель Киевводоканала подозревается в хищении около 65 млн гривен во время боев за столицу

Криминал
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Служба безопасности разоблачила еще одну схему хищения средств из бюджета Киева, которые предназначались для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе во время войны.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Злоумышленником оказался бывший гендиректор ЧАО «АК «Киевводоканал», который в начале полномасштабного вторжения россии занимал руководил предприятием.
Тогда он вместе с сообщниками присвоил почти 65 млн грн под видом расходов на передислокацию плавучей насосной станции на реку Десна.
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Там она должна была перекачивать воду на технологические сооружения Днепровской водопроводной станции, а затем в централизованный водопровод Киева.
Таким образом, оборудование должно было обеспечить киевлян резервным водоснабжением во время активных боевых действий на территории столичного региона.
По данным следствия, плавучая насосная станция была неисправна и технологически не подлежала транспортировке.
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Для того чтобы украсть бюджетные деньги, фигуранты в марте 2022 года заключили соглашение с аффилированной компанией о фиктивном перемещении оборудования в акваторию Десны.
На самом деле насосная станция оставалась на месте, а деньги за ее транспортировку были переведены почти в полном объеме на подрядчиков с выводом затем в тень.
Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факт хищения бюджетных средств, а также непригодность насосного оборудования к эксплуатации по целевому назначению.
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Во время обысков в офисных помещениях фигуранты выявили финансово-хозяйственную документацию с доказательствами содеянного.
В настоящее время бывший гендиректор Киевводоканала уведомлен о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).
Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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