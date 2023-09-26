Экс-руководитель Киевводоканала подозревается в хищении около 65 млн гривен во время боев за столицу — Finance.ua

Экс-руководитель Киевводоканала подозревается в хищении около 65 млн гривен во время боев за столицу Сегодня 16:45 — Криминал

Служба безопасности разоблачила еще одну схему хищения средств из бюджета Киева, которые предназначались для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе во время войны.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Злоумышленником оказался бывший гендиректор ЧАО «АК «Киевводоканал», который в начале полномасштабного вторжения россии занимал руководил предприятием.

Тогда он вместе с сообщниками присвоил почти 65 млн грн под видом расходов на передислокацию плавучей насосной станции на реку Десна.

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Там она должна была перекачивать воду на технологические сооружения Днепровской водопроводной станции, а затем в централизованный водопровод Киева.

Таким образом, оборудование должно было обеспечить киевлян резервным водоснабжением во время активных боевых действий на территории столичного региона.

По данным следствия, плавучая насосная станция была неисправна и технологически не подлежала транспортировке.

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Для того чтобы украсть бюджетные деньги, фигуранты в марте 2022 года заключили соглашение с аффилированной компанией о фиктивном перемещении оборудования в акваторию Десны.

На самом деле насосная станция оставалась на месте, а деньги за ее транспортировку были переведены почти в полном объеме на подрядчиков с выводом затем в тень.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факт хищения бюджетных средств, а также непригодность насосного оборудования к эксплуатации по целевому назначению.

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Во время обысков в офисных помещениях фигуранты выявили финансово-хозяйственную документацию с доказательствами содеянного.

В настоящее время бывший гендиректор Киевводоканала уведомлен о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).

Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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