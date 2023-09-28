Неуплата почти 40 млн грн налогов: подозрение получили партнеры всемирно известного такси — Finance.ua

Неуплата почти 40 млн грн налогов: подозрение получили партнеры всемирно известного такси Сегодня 10:31 — Криминал

Неуплата почти 40 млн грн налогов: подозрение получили партнеры всемирно известного такси

Детективы Бюро экономической безопасности Украины установили предприятие — партнера всемирно известной платформы пассажирских перевозок, которое уклонилось от уплаты 40 млн грн налога.

Об этом сообщается на сайте БЭБ.

Общество было зарегистрировано в Украине для обслуживания представительства зарубежной компании и оплаты труда водителей.

В ходе досудебного расследования детективы установили, что директор фирмы, ее сообщник и главный бухгалтер организовали схему уклонения от уплаты налогов.

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В частности, деньги, полученные водителями от перевозки пассажиров, поступали напрямую компании-владельцу платформы, а затем, за минусом комиссии, зачислялись на счета предприятия фигурантки для оплаты работы водителей партнеров и содержания представительства.

В дальнейшем эти средства незаконным способом обналичивались с помощью подконтрольных фигурантам ФЛП в качестве оплаты за предоставление несуществующих информационных посреднических услуг.

Также детективы установили, что за 2019, 2021 и 2022 годы предприятие не предоставило никаких налоговых отчетов. Такие действия привели к уклонению от уплаты почти 40 млн грн налогов.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины организатор схемы и два пособника уведомлены о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

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