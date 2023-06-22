Уклонялся от уплаты налогов почти на 9 млн грн: в Черниговской области будут судить экс-гендиректора завода радиоприборов — Finance.ua
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Уклонялся от уплаты налогов почти на 9 млн грн: в Черниговской области будут судить экс-гендиректора завода радиоприборов

Криминал
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Экс-руководитель Черниговского завода радиоприборов уклонялся от уплаты земельных налогов почти на 9 млн гривен. Это привело к непоступлению средств в местный бюджет
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Стражи порядка установили, что бывший руководитель предприятия с оборотом средств в сотни миллионов гривен на протяжении последних лет умышленно уклонялся от уплаты земельного налога за участки, которыми пользовался завод.
«Это привело к непоступлению средств в местный бюджет. В том числе из-за этих финансовых потерь власти города не смогли самостоятельно в полном объеме выплачивать заработные платы медицинским и учебным заведениям, производить социальные выплаты гражданам льготных категорий», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас подан гражданский иск в интересах государства о возмещении ущерба на сумму почти 8,5 млн гривен.
Экс-директор обвиняется в умышленном уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины). Ему грозит штраф с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.
По материалам:
Espreso.tv
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