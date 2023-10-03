На взятке в 2 миллиона задержали мэра Сум — Finance.ua

На взятке в 2 миллиона задержали мэра Сум
Сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро разоблачили в коррупции городского голову г. Сумы и директора Департамента инфраструктуры города.
Чиновники требовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в городе.
Задокументировано, что они «обложили данью» местную компанию, занимавшуюся вывозом мусора. Фигуранты потребовали с предпринимателя 2 млн 130 тыс. грн. В случае отказа платить — угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.
СБУ и НАБУ задержали обоих фигурантов «на горячем» в момент получения одного из траншей неправомерной выгоды в размере 1,4 млн грн.
Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Позже должностным лицам будет избрана мера пресечения.
Разоблачение злоумышленников проводили при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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