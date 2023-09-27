В НАБУ назвали количество коррупционных схем в энергетике — Finance.ua

В НАБУ назвали количество коррупционных схем в энергетике Сегодня 21:30 — Криминал

В НАБУ назвали количество коррупционных схем в энергетике

Национальное антикоррупционное бюро расследует 86 уголовных производств, касающихся коррупционных схем в энергетике. Обвинительные акты по 52 делам уже направлены в суд.

Об этом сообщил глава НАБУ Семен Кривонос.

По его словам, уголовные производства касаются добывающей, угольной сфер, нефти и газа, Укрнафты и Укрэнерго.

«В ближайшее время можно ожидать значительных результатов. … Мы ограничены „правками Лозового“, которые требуем отменить в парламенте, потому что дела известного олигарха почти находятся под огромной угрозой, поскольку используют очевидные механизмы в уголовном процессе, призванные не обеспечивать соблюдение равных прав граждан, а освободить от ответственности тех людей, которые заслуживают справедливого наказания», — сказал Кривонос.

На вопрос, готово ли НАБУ к реформированию, Кривонос отметил, что уже есть четкое понимание, как именно НАБУ будет набирать новых детективов.

«На счет того, готовы ли мы к таким реформам — всегда готовы, четко понимаем, как будем набирать новых детективов и их обучать. У нас заключен ряд меморандумов с Федеральным бюро расследований, Центральным антикоррупционным бюро Польши относительно будущего обучения детективов особо сложным финансовым преступлениям, касающимся в том числе и сложных финансовых схем, где привлечены многие участники, а также многие иностранные юрисдикции. Мы четко понимаем, что увеличение штата НАБУ — это требование времени, поскольку мы работаем на максимальном пределе своих мощностей», — подчеркнул Кривонос.

Он добавил в контексте анонсированной на конференции в Лондоне помощи Украине минимум на 50 млрд евро НАБУ может существенно улучшить результаты работы, в частности — быть способными эффективно отслеживать любые коррупционные риски, которые будут подследственны НАБУ и САП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.