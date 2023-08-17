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Экономический эффект от деятельности НАБУ и САП за полгода — почти 1,7 миллиарда

Казна и Политика
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Экономический эффект от деятельности НАБУ и САП за полгода — почти 1,7 миллиарда
Экономический эффект от деятельности НАБУ и САП за полгода — почти 1,7 миллиарда
Экономический эффект от деятельности Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в первом полугодии составил около 1,7 миллиарда гривен.
Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос.
«Экономический эффект от деятельности НАБУ в первом полугодии составил 1 миллиард 678 миллионов гривен. Эти цифры свидетельствуют о том, что у нас есть значительный экономический эффект, и что эта сумма превышает расходы на НАБУ, предусмотренные в госбюджете», — заявил он.
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По его словам, благодаря НАБУ и САП в I полугодии на нужды сил обороны было направлено почти 2 млрд грн.
«Мы также ищем резервы внутри наших институтов, понимая, что есть ограниченные ресурсы. Мы провели оптимизацию нашей структуры — среди прочего, высвободили дополнительно 20 должностей и усилили те подразделения, которые непосредственно расследуют преступления. Также был создан новый отдел в Днепре. Сейчас продолжаются конкурсы на 34 должности детективов», — отметил директор НАБУ.
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Он отметил, что НАБУ и САП коммуницируют с международными партнерами и обществом о необходимости усиления антикоррупционной инфраструктуры, в частности, увеличения количества прокуроров САП и детективов НАБУ, образования экспертного учреждения при НАБУ, усиления институциональной способности САП и т. д.
«И мы работаем над тем, чтобы наконец-то реализовать — с 2019 года это предусмотрено законодательством — возможность автономного независимого прослушивания», — подчеркнул Кривонос.
Он выразил убеждение, что в условиях полномасштабного вторжения коррупции нет места.
«Мы добились значительных результатов. И мы покажем еще лучшие результаты», — заверил директор НАБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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