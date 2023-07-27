Как изменилось отношение украинцев к коррупции (инфографика) — Finance.ua

Как изменилось отношение украинцев к коррупции (инфографика) Сегодня 20:00

Как изменилось отношение украинцев к коррупции (инфографика)

Коррупцию считают самой серьезной проблемой для Украины после полномасштабной войны. Так считают 89% граждан, причем главным и самым серьезным типом коррупции является политическая коррупция (81%).

Об этом говорится в аналитике КМИС.

Несмотря на заметное улучшение общественного восприятия распространенности коррупции, 94% респондентов все еще считают, что коррупция широко распространена по всей Украине. Процент тех, кто уверен, что уровень коррупции вырос с начала полномасштабной войны, превышает процент тех, кто считает, что он уменьшился, а значит, общество остается очень разделенным по оценке этого вопроса.

Хотя 53% украинцев считают, что коррупция никогда не может быть оправдана (значительный рост по сравнению с 2021 годом), лишь небольшой процент респондентов обращался в правоохранительные органы с жалобами на случаи коррупции.

Доля респондентов, считающих, что за борьбу с коррупцией должны отвечать простые граждане, выросла с 9% в 2021 году до 13% в 2023 году, но большинство продолжает возлагать основную ответственность за это на Президента и его Офис (44%). Меньше 2% считают, что эту обязанность должны нести организации гражданского общества.

Следует отметить, что доверие к специализированным антикоррупционным органам существенно возросло по сравнению с 2021 годом. Наибольший рост общественного доверия произошел в отношении Службы безопасности Украины (в 2023 году ей доверяют 40% по сравнению с 12% в 2021 году) и Национальной полиции (31% и 11% соответственно).

Осведомленность об антикоррупционных мерах, реформах или информационных кампаниях государственных институций и общественных организаций снизилась по сравнению с 2018 годом, но восприятие их эффективности значительно возросло. Почти 80% граждан выражают готовность участвовать в митингах и публичных протестах, хотя большинство предпочитает пассивные формы привлечения, такие как сообщения о случаях коррупции в СМИ и социальных сетях (31%), а также инициирование и подписание электронных петиций (27%).

В целом внутренне перемещенные украинцы демонстрируют наибольший оптимизм в восприятии и оценке уровня коррупции и антикоррупционной деятельности среди всех трех выборок респондентов, в то время как внешне перемещенные украинцы разочарованы антикоррупционным прогрессом в Украине.

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