Зеленский подписал Закон «О государственных резервах». Документ вступит в силу через три месяца — Finance.ua
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Зеленский подписал Закон «О государственных резервах». Документ вступит в силу через три месяца

Казна и Политика
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Зеленский подписал Закон «О государственных резервах». Документ вступит в силу через три месяца
Зеленский подписал Закон «О государственных резервах». Документ вступит в силу через три месяца
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О государственных резервах», который является одним из ключевых для реализации реформы госрезерва. Закон вступит в силу через три месяца со дня опубликования.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.
«Подписание Президентом Украины Закона „О государственных резервах“ знаменует завершение важного этапа реформы госрезерва, начатой ​​с одобрения Правительством Стратегии реформирования системы государственного материального резерва на период до 2025 года. Впереди нас ждет не менее важная и основательная работа. …для создания фактически новой, современной и эффективной системы госрезерва», — подчеркнула министр Юлия Свириденко.
Свириденко отметила, что для внедрения положений нового закона и реформы в целом должностные лица должны разработать еще более 20 подзаконных нормативно-правовых актов.
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После чего принять все меры по ликвидации нынешней структуры Госрезерва и создать новый центральный орган исполнительной власти, который будет реализовывать политику государства в сфере госрезервов.
Следующим этапом станет запуск электронного реестра государственных резервов и институт резервирования матценностей государственного материального резерва.
Закон Украины «О государственных резервах» разработан Министерством экономики Украины. Верховная Рада Украины приняла его 9 августа 2023 года.
Ключевые изменения, которые введет реформа:
  • Разграничивают понятия государственного материального и государственного мобилизационного резерва, внедрят новые принципы и направления формирования номенклатуры материальных ценностей.
  • Четко выпишут полномочия органа, реализующего государственную политику в сфере государственного резерва, задачи и полномочия других ответственных органов госвласти.
  • Внедрят институты резервирования и ответственного хранения (в т. ч. хранения за пределами страны), обязательное страхование матценностей, которые резервируются или размещаются на ответственное хранение в Украине, также предусмотрены международные банковские гарантии для хранения за рубежом.
  • Внедрят механизмы, призванные обеспечить своевременное освежение материальных ценностей в случае необходимости их списания с последующей переработкой или утилизацией, установят четкие сроки хранения и освежения матрезервов и т. д.
  • Оптимизируют продажу материальных ценностей государственного материального резерва исключительно на электронном аукционе, который будут проводить в электронной торговой системе.
  • Внедрят единый реестр государственных резервов, усилят контроль за государственными резервами и ответственность за нарушение законодательства, условий договора по сохранению и т. д.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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