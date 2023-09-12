Зеленский наложил вето на законопроект о е-декларировании — Finance.ua

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Зеленский наложил вето на законопроект о е-декларировании

Казна и Политика
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Зеленский наложил вето на законопроект о е-декларировании
Зеленский наложил вето на законопроект о е-декларировании
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о возобновлении электронного декларирования во время военного положения. Документ был направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Президент Украины Владимир Зеленский 12 сентября наложил вето на законопроект о е-декларировании. Документ оставляет реестры закрытыми еще на год.
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«Утром поступил из Верховной Рады Украины закон, который сохранял ограничения в отношении электронного декларирования. Ограничения неприемлемы. Декларации должны быть открытыми. Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр нужно открывать. Собственно, с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро», — заявил глава государства.
Напомним, Верховная Рада приняла соответствующий законодательный акт 5 сентября. В принятой редакции документа есть норма, предусматривающая оставить реестр деклараций закрытым еще на один год с возможностью для декларантов добровольно подать в Национальное агентство по предотвращению коррупции заявление о персональном открытии декларации в течение года.
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Эта норма вызвала общественное негодование. Петиция к Президенту Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на принятый закон о возобновлении е-декларирования и вернуть его в парламент с требованием открыть реестр имущественных деклараций чиновников набрала необходимое для рассмотрения количество подписей в рекордно короткие сроки. В настоящее время петицию подписали 83 854 гражданина при необходимых 25 000.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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