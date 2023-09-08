Европарламентарии призвали Зеленского ветировать закон о е-декларировании — Finance.ua

Европарламентарии призвали Зеленского ветировать закон о е-декларировании Сегодня 10:29 — Казна и Политика

Европарламентарии призвали Зеленского ветировать закон о е-декларировании

Депутаты Европарламента призвали президента Украины Владимира Зеленского вернуть в Раду законопроект о возобновлении обязательного электронного декларирования.

Об этом сообщил депутат Европарламента Михаэль Галер в соцсети Х

Европарламентарии призвали Зеленского вернуть законопроект № 9534 в Верховную Раду с требованием открыть реестр, а законопроект № 9587-д о привлечении к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, ветировать в целом.

В тексте заявления говорится, что депутаты поддерживают возобновление электронного декларирования имущества в Украине и обеспокоены закрытием реестра от общественности еще на год.

«Закрытие реестра от общественности не укрепит доверие украинцев и международных партнеров, окажет значительное негативное влияние на антикоррупционные усилия и лишит одного из ключевых инструментов общественного контроля за государственными служащими, в то же время подрывая доверие к реформам», — говорится в сообщении.

В Европарламенте также добавили, что готовы продолжать сотрудничество с ВР на всех уровнях, включая сотрудничество для достижения надежных антикоррупционных реформ.

Справка Finance.ua:

5 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9534 о возобновлении электронного декларирования для чиновников, но реестр откроют только через год;

президент Владимир Зеленский сообщил, что примет решение о принятом Верховной Радой законе об электронном декларировании после консультаций с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Українська правда По материалам:

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