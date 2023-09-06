В ВР объяснили решение о е-декларировании — Finance.ua

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В ВР объяснили решение о е-декларировании

Казна и Политика
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В ВР объяснили решение о е-декларировании
В ВР объяснили решение о е-декларировании
Парламент поддержал возобновление электронного декларирования в Украине. Однако есть ряд причин, почему оно не всем доступно для просмотра.
Об этом сообщил глава фракции Слуга Народа Давид Арахамия.
По его словам, гражданское общество недовольно тем, что по умолчанию реестр декларантов доступен для проверок НАБУ и НАПК, и не доступен для всех.
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«Это меры защиты. 1 — Через год автоматически весь реестр будет открыт как прежде. 2 — Мы сделали норму, согласно которой декларант может добровольно открыть свою декларацию для всех людей, а не только для проверяющих органов. Мы с руководством парламента будем первыми подавать такие письма в НАПК с просьбой сделать наши декларации публичными. Это политическая ответственность каждого декларанта», — отметил Арахамия.
Он добавил, что норма закрытости реестра возникла по просьбе декларантов местных громад, проживающих на прифронтовых территориях, родственники которых могут быть в опасности, поэтому возник такой гибридный формат декларирования.

Справка Finance.ua:

  • 5 сентября Верховная Рада приняла в целом закон о возобновлении электронного декларирования во время военного положения;
  • в ходе рассмотрения законопроекта депутаты отказались поддержать поправку, которая обязывала открыть круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций. Поэтому в принятом законе сохраняется норма о том, что реестр деклараций останется закрытым в течение года или до завершения военного положения;
  • обязанность подавать декларации о доходах в Украине была отменена после начала войны. Но власти Украины в меморандуме с МВФ обязались вернуть е-декларирование.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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