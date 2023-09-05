Рада схвалила закон про відновлення е-декларування — Finance.ua

Рада схвалила закон про відновлення е-декларування Сьогодні 17:18 — Особисті фінанси

Рада схвалила закон про відновлення е-декларування

Верховна Рада схвалила в цілому закон про відновлення подання декларацій і проведення спеціальних перевірок щодо запобігання корупції та очищення влади під час дії воєнного стану, а також спрощення порядку подання декларацій. «За» проголосували 305 парламентаріїв.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, до закону було внесено та підтримано одну правку. «Правка #25 (вона про уникнення відповідальності, якщо на 1,3 млн грн забув задекларувати майно)», — повідомив Железняк.

Під час розгляду законопроєкту депутати відмовилися підтримати поправку, яка зобов’язувала відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Її підтримали лише 199 депутатів за мінімально необхідної кількості 226 голосів.

Тому в ухваленому законі зберігається норма про те, що реєстр декларацій залишиться закритим протягом року або до завершення воєнного стану. У якості винятку, декларації оприлюднюватимуть лише на прохання самого декларанта.

Що зміниться

Нагадаємо, закон передбачає, щоб суб'єкти декларування, які виконують завдання в інтересах національної безпеки чи перебувають на територіях, які постраждали від агресії рф проти України, подали декларацію протягом 90 днів з дня:

визначення дати завершення бойових дій;

завершення тимчасової окупації для тимчасово окупованих територій, на яких особа перебуває;

повернення до пункту постійної дислокації чи місця постійної роботи (крім ротації);

припинення або скасування воєнного стану.

Кого це стосується. Згідно із законом, це стосується лише суб'єктів декларування, зокрема: які для здійснення службових повноважень перебувають на територіях, на яких ведуться активні бойові дії; які перебувають на тимчасово окупованих територіях; з числа військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, які беруть безпосередню участь у бойових діях; з числа співробітників органів, що здійснюють розвідувальну та/або контррозвідувальну діяльність та безпосередньо беруть участь у проведенні розвідувальних заходів; які направлені до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Крім того, уточнюються дані про необхідність декларування об'єкта, що перебував у володінні. Він вказується в декларації у разі: якщо перебував у володінні або користуванні у сукупності не менше 183 календарних днів за звітний період та/або два місяці, що передували закінченню звітного періоду, та ринкова вартість користування таким об'єктом (незалежно від того чи користування платне або безоплатне) протягом періоду його користування перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Закон також передбачає відновлення спецперевірок, скасованих через воєнний стан в Україні. Це також стосується тих, хто був призначений без них.

Закон також надає суб'єктам декларування доступ до відомостей про них та членів їхніх сімей із довідкових систем, реєстрів і банків даних.

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