За минулий тиждень понад 5 тисяч посадовців подали декларації, — НАЗК — Finance.ua
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За минулий тиждень понад 5 тисяч посадовців подали декларації, — НАЗК

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За минулий тиждень понад 5 тисяч посадовців подали декларації, — НАЗК
За минулий тиждень понад 5 тисяч посадовців подали декларації, — НАЗК
Понад 5,7 тисяч українських посадовців за минулий тиждень подали щорічні декларації, що вдвічі більше у порівнянні з попереднім тижнем.
Про це повідомляється у Telegram Національного агентства з питань запобігання корупції.
У відомстві зазначають, що декларування зросло вдвічі. Всього станом на 28 серпня декларації за 2021 рік подали вже 399,2 тисячі посадовців.
Серед них:
  • 48 народних депутатів (+ 3 за тиждень);
  • п’ять міністрів (без змін);
  • три заступники керівника Офісу Президента (без змін);
  • 35 428 посадовців категорій «А» та «Б» (держслужбовці, які обіймають керівні посади, + 213 за тиждень);
  • 2 570 суддів (+ 39 за тиждень);
  • 9 975 прокурорів, слідчих, дізнавачів (+ 67 за тиждень);
  • 7 голів ОДА та ОВА (без змін).
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В НАЗК стверджують, що за 2022 рік подали декларації понад 277 тисяч осіб. Зокрема, 31 народний депутат (+1 за тиждень), один заступник керівника Офісу Президента (+1), чотири члени Уряду (без змін), три голови ОДА/ОВА (без змін).

Довідка Finance.ua:

  • в Україні скасували обов’язок подавати декларації про доходи після початку повномасштабної війни. Проте українська влада у Меморандумі з МВФ зобов’язалася повернути е-декларування до 1 серпня 2023 року;
  • 27 липня до Верховної Ради внесли законопроєкт про повернення декларацій про доходи чиновників та тих, хто претендує на посади. 299 народних депутатів підтримали законопроєкт у першому читанні.
За матеріалами:
Finance.ua
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