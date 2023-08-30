Глава НАПК сообщил о рисках решения КСУ для э-декларирования — Finance.ua

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Глава НАПК сообщил о рисках решения КСУ для э-декларирования

Казна и Политика
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Глава НАПК сообщил о рисках решения КСУ для э-декларирования
Глава НАПК сообщил о рисках решения КСУ для э-декларирования
Председатель НАПК Александр Новиков в письме Президенту Владимиру Зеленскому назвал риски возможного решения Конституционного Суда по делу о конституционности положений Закона «О предотвращении коррупции», которые обязывают чиновников подавать е-декларации и наделяют НАПК полномочиями по их проверке.
Об этом Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило в Телеграме.
«Признание неконституционными положений закона, касающихся финансового контроля, может полностью нивелировать процесс э-декларирования в Украине и сделает невозможным эффективную работу антикоррупционных органов. Это существенно подорвет достижения в сфере противодействия коррупции и, как следствие, негативно повлияет как на финансовую поддержку международных партнеров Украины, так и на ее евроинтеграционные перспективы. Принятое в рамках указанного дела решение КСУ, которое является обязательным и не подлежит обжалованию, может привести к кризису в чрезвычайно сложное для страны время», — заявил Новиков.
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В то же время он выразил надежду на объективное и беспристрастное рассмотрение дела в КСУ.
Глава НАПК подчеркнул, что декларирование является одним из ключевых антикоррупционных инструментов и выразил надежду, что Верховная Рада возобновит обязательное декларирование.
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В НАПК напомнили, что 27 октября 2020 года КСУ принял решение, которое на время заблокировало э-декларирование и работу НАПК и привело к «конституционному кризису», разрешить который удалось только благодаря общим усилиям власти и общественности.
Как сообщалось, Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило, что должностным лицам во время действия военного положения не обязательно подавать декларации. В то же время после окончания войны есть три месяца, чтобы предоставить сведения.
В настоящее время подача э-деклараций за 2021 год приостановлена. На рассмотрении в парламенте находится законопроект о возобновлении этого процесса.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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