ВР поддержала в первом чтении возобновление э-декларирования — Finance.ua

ВР поддержала в первом чтении возобновление э-декларирования Сегодня 17:44 — Казна и Политика

ВР поддержала в первом чтении возобновление э-декларирования

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о возобновлении подачи деклараций и проведении специальных проверок по предотвращению коррупции и очищению власти во время действия военного положения, а также упрощению порядка подачи деклараций. «За» проголосовали 290 парламентариев.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Напомним, проектом закона предлагается, чтобы субъекты декларирования, выполняющие задачи в интересах национальной безопасности или находящиеся на территориях, пострадавших от агрессии рф против Украины, подали декларацию в течение 90 дней со дня:

определения даты окончания боевых действий;

окончания временной оккупации для временно оккупированных территорий, где лицо находится;



возврата в пункт постоянной дислокации или место постоянной работы (кроме ротации);



прекращения или отмены военного положения.



Согласно документу, это касается только субъектов декларирования, в частности:

которые для осуществления служебных полномочий находятся на территориях, где ведутся активные боевые действия;

которые находятся на временно оккупированных территориях;

из числа военнослужащих ВСУ и других военных формирований, принимающих непосредственное участие в боевых действиях;

из числа сотрудников органов, осуществляющих разведывательную и/или контрразведывательную деятельность и непосредственно участвующих в проведении разведывательных мероприятий;

которые направлены в другие государства для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Кроме того, уточняются данные о необходимости декларирования объекта, находившегося во владении. Он указывается в декларации в случае: если находился во владении или пользовании в совокупности не менее 183 календарных дней за отчетный период и/или два месяца, предшествовавших окончанию отчетного периода, и рыночная стоимость пользования таким объектом (независимо от того, пользование платное или бесплатное) в течение периода его пользования превышает 50 прожиточных минимумов.

Законопроект также предлагает возобновить спецпроверки, отмененные из-за военного положения в Украине. Это касается также тех, кто был назначен без них.

Депутаты также предлагают отражать в открытом доступе декларации в Едином государственном реестре деклараций до прекращения или отмены военного положения. Однако это будет происходить без регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или номера паспорта гражданина Украины; места жительства; даты рождения физлиц; местонахождения объектов, которые приводятся в декларации; номера счета в банковском или другом финучреждении; сведений о населенных пунктах, где расположены объекты, указываемые в декларации, или где расположено место фактического проживания, зарегистрировано место жительства; ФИО всех других лиц, указанных в декларации (кроме субъекта декларирования).

Предлагается также предоставлять субъектам декларирования доступ к сведениям о них и членах их семей из справочных систем, реестров и банков данных.

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