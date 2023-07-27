ВР поддержала в первом чтении возобновление э-декларирования — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ВР поддержала в первом чтении возобновление э-декларирования

Казна и Политика
13
ВР поддержала в первом чтении возобновление э-декларирования
ВР поддержала в первом чтении возобновление э-декларирования
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о возобновлении подачи деклараций и проведении специальных проверок по предотвращению коррупции и очищению власти во время действия военного положения, а также упрощению порядка подачи деклараций. «За» проголосовали 290 парламентариев.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Напомним, проектом закона предлагается, чтобы субъекты декларирования, выполняющие задачи в интересах национальной безопасности или находящиеся на территориях, пострадавших от агрессии рф против Украины, подали декларацию в течение 90 дней со дня:
  • определения даты окончания боевых действий;
  • окончания временной оккупации для временно оккупированных территорий, где лицо находится;
  • возврата в пункт постоянной дислокации или место постоянной работы (кроме ротации);
  • прекращения или отмены военного положения.
Согласно документу, это касается только субъектов декларирования, в частности:
  • которые для осуществления служебных полномочий находятся на территориях, где ведутся активные боевые действия;
  • которые находятся на временно оккупированных территориях;
  • из числа военнослужащих ВСУ и других военных формирований, принимающих непосредственное участие в боевых действиях;
  • из числа сотрудников органов, осуществляющих разведывательную и/или контрразведывательную деятельность и непосредственно участвующих в проведении разведывательных мероприятий;
  • которые направлены в другие государства для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.
Кроме того, уточняются данные о необходимости декларирования объекта, находившегося во владении. Он указывается в декларации в случае: если находился во владении или пользовании в совокупности не менее 183 календарных дней за отчетный период и/или два месяца, предшествовавших окончанию отчетного периода, и рыночная стоимость пользования таким объектом (независимо от того, пользование платное или бесплатное) в течение периода его пользования превышает 50 прожиточных минимумов.
Законопроект также предлагает возобновить спецпроверки, отмененные из-за военного положения в Украине. Это касается также тех, кто был назначен без них.
Депутаты также предлагают отражать в открытом доступе декларации в Едином государственном реестре деклараций до прекращения или отмены военного положения. Однако это будет происходить без регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или номера паспорта гражданина Украины; места жительства; даты рождения физлиц; местонахождения объектов, которые приводятся в декларации; номера счета в банковском или другом финучреждении; сведений о населенных пунктах, где расположены объекты, указываемые в декларации, или где расположено место фактического проживания, зарегистрировано место жительства; ФИО всех других лиц, указанных в декларации (кроме субъекта декларирования).
Предлагается также предоставлять субъектам декларирования доступ к сведениям о них и членах их семей из справочных систем, реестров и банков данных.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.