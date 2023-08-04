ВР примет закон о возобновлении э-декларирования до середины сентября — Арахамия Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Верховная Рада примет законопроект о возобновлении электронного декларирования для чиновников до 15 сентября, уверен глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«У нас дедлайн — 15 сентября. У нас обязательства перед Международным валютным фондом. Я думаю, что в этот дедлайн мы уложимся», — сказал Арахамия в эфире национального телемарафона в пятницу.

Арахамия также рассказал, что он не ждал возобновления э-декларирования и подал декларацию и за 2021-й, и за 2022 года.

«Кстати, я подал декларацию, не дожидаясь более строгих правил. Для того чтобы показать в этом процессе лидерство. Подал за 2021-й и 2022 годы для того, чтобы не было никаких вопросов… У меня все родственники здесь, ничего я не приобрел. Единственное, что у меня изменилось в 2022 году, — я построил на своем участке бомбоубежище, но я это скоро задекларирую», — отметил народный депутат.

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