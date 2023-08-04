ВР примет закон о возобновлении э-декларирования до середины сентября — Арахамия — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ВР примет закон о возобновлении э-декларирования до середины сентября — Арахамия

Казна и Политика
38
Верховная Рада примет законопроект о возобновлении электронного декларирования для чиновников до 15 сентября, уверен глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«У нас дедлайн — 15 сентября. У нас обязательства перед Международным валютным фондом. Я думаю, что в этот дедлайн мы уложимся», — сказал Арахамия в эфире национального телемарафона в пятницу.
Арахамия также рассказал, что он не ждал возобновления э-декларирования и подал декларацию и за 2021-й, и за 2022 года.
«Кстати, я подал декларацию, не дожидаясь более строгих правил. Для того чтобы показать в этом процессе лидерство. Подал за 2021-й и 2022 годы для того, чтобы не было никаких вопросов… У меня все родственники здесь, ничего я не приобрел. Единственное, что у меня изменилось в 2022 году, — я построил на своем участке бомбоубежище, но я это скоро задекларирую», — отметил народный депутат.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.