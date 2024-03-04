На польской границе не зафиксирована блокировка вооружения или гуманитарки для Украины, — Шмыгаль — Finance.ua
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На польской границе не зафиксирована блокировка вооружения или гуманитарки для Украины, — Шмыгаль

Казна и Политика
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на границе с Польшей не было зафиксировано ни одного случая блокировки доставки в Украину оружия, военной техники и гуманитарной помощи.
«Очень важно, что, несмотря на протесты польских перевозчиков, фермеров не зафиксировано ни одного случая блокировки доставки в Украину оружия, военной техники, гуманитарной помощи, горючего. То есть все эти грузы идут беспрепятственно в Украину», — сказал Шмыгаль в ходе пресс-конференции.
По его словам, случаи блокировки, «громко раздуваемые» в Telegram-каналах, касаются не военной техники, а коммерческих автомобилей, которые везут «под разным видом».
Глава правительства подчеркнул, что ни один груз, официально зарегистрированный как военная или гуманитарная поддержка, не был задержан на польско-украинской границе.
«Блокировка границы польскими аграриями по состоянию на сегодняшний день абсолютно бессмысленна, потому что у нас более 90% нашего экспорта идет по морю или через дунайские порты. Менее 5% движется по автодорогам», — сказал Шмыгаль.
По его словам, во время поездки на границу члены правительства предложили для Польши пять четких шагов, чтобы решить вопрос блокады. Польское правительство их рассматривает, часть из них уже в коммуникации польского правительства.
Шмыгаль надеется, что «польские аграрии также разберутся в статистике и причинах их бед, которые непосредственно мы связываем с экспортом зерна и продовольствия из россии и беларуси, который необходимо прекратить для стран Евросоюза и для Польши.
По материалам:
УНІАН
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