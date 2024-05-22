Заменит ракеты стоимостью в миллионы долларов: Великобритания разрабатывает новейшее оружие против дронов — Finance.ua

Заменит ракеты стоимостью в миллионы долларов: Великобритания разрабатывает новейшее оружие против дронов Сегодня 22:20 — Технологии&Авто

Заменит ракеты стоимостью в миллионы долларов: Великобритания разрабатывает новейшее оружие против дронов, Фото: newatlas.com

Не успели утихнуть разговоры об испытаниях нового британского лазерного оружия, как правительство этой страны выпустило очередной пресс-релиз, в котором рассказало о работе над еще одной установкой против беспилотников. Эксперты считают, что это оружие — альтернатива дорогим ракетам.

При этом стоимость выстрела составит не более 10 центов, пишет New Atlas.

«Новое оружие направленной энергии рассчитано на укрепление британского оборонительного потенциала. При цене 13 центов за выстрел это также эффективно, но гораздо дешевле, чем ракеты, которые стоят миллионы долларов. Именно эти новые технологии призваны их заменить», — говорится в публикации.

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Современные зенитные ракеты эффективны против ряда воздушных целей, но с ними связано несколько проблем. Ракетные комплексы после расхода комплекта боеприпасов необходимо перезаряжать, на что уходит время, особенно драгоценное в условиях войны. Ракеты стоят очень дорого: цена одной штуки иногда достигает нескольких миллионов долларов. Дорогие ракеты чаще всего приходится тратить на сбивание маленьких и дешевых беспилотников-камикадзе, стоимость которых обычно не превышает нескольких десятков тысяч долларов, что экономически невыгодно.

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