Компания DJI представила бюджетный дрон Mini 4K — Finance.ua

Компания DJI представила бюджетный дрон Mini 4K Сегодня 23:31 — Технологии&Авто

Компания DJI представила бюджетный дрон Mini 4K

Китайская компания DJI представила новый бюджетный дрон Mini 4K. Главное его отличие от других моделей дронов начального уровня — качественная камера.

Об этом пишет Digital Camera World.

До этой презентации дроны DJI показывали более низкое разрешение видео, чем у его бюджетных конкурентов. Дрон Mini 4K будет обладать улучшенными характеристиками.

Разрешение DJI Mini 4K будет поддерживать видео 4K со скоростью 24, 25 и 30 кадров в секунду. К тому же, он сможет снимать в 2,7K со скоростью до 60 кадров в секунду.

Еще одно отличие от других моделей — цифровое увеличение — 2x при съемке в 4K и битрейт-видео до 100 Мбит/с.

Дрон будет иметь 3 оси для плавного видео и будет выдерживать ветер 5-го уровня. GPS-система будет возвращать дрон самостоятельно домой. Его радиус действия — примерно 10 км. Автономность — 31 мин.

Дрон оснащен специальными датчиками, которые помогут ему автоматически приземляться и взлетать.

Mini 4K будет стоить $299 с одним аккумулятором и $449 с тремя аккумуляторами в комплекте.

Speka По материалам:

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