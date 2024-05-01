Компания DJI представила бюджетный дрон Mini 4K — Finance.ua
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Компания DJI представила бюджетный дрон Mini 4K

Технологии&Авто
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Компания DJI представила бюджетный дрон Mini 4K
Компания DJI представила бюджетный дрон Mini 4K
Китайская компания DJI представила новый бюджетный дрон Mini 4K. Главное его отличие от других моделей дронов начального уровня — качественная камера.
Об этом пишет Digital Camera World.
До этой презентации дроны DJI показывали более низкое разрешение видео, чем у его бюджетных конкурентов. Дрон Mini 4K будет обладать улучшенными характеристиками.
Компания DJI представила бюджетный дрон Mini 4K
Разрешение DJI Mini 4K будет поддерживать видео 4K со скоростью 24, 25 и 30 кадров в секунду. К тому же, он сможет снимать в 2,7K со скоростью до 60 кадров в секунду.
Еще одно отличие от других моделей — цифровое увеличение — 2x при съемке в 4K и битрейт-видео до 100 Мбит/с.
Дрон будет иметь 3 оси для плавного видео и будет выдерживать ветер 5-го уровня. GPS-система будет возвращать дрон самостоятельно домой. Его радиус действия — примерно 10 км. Автономность — 31 мин.
Компания DJI представила бюджетный дрон Mini 4K
Дрон оснащен специальными датчиками, которые помогут ему автоматически приземляться и взлетать.
Mini 4K будет стоить $299 с одним аккумулятором и $449 с тремя аккумуляторами в комплекте.
По материалам:
Speka
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