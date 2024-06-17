Украина вышла на четвертое место в мировом рейтинге импортеров вооружения — Finance.ua

Украина вышла на четвертое место в мировом рейтинге импортеров вооружения Сегодня 19:45 — Мир

Украина вышла на четвертое место в мировом рейтинге импортеров вооружения

Украина по итогам 2019−2023 годов стала крупнейшим импортером оружия в Европе и заняла четвертое место в мире, свидетельствует Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Согласно данным, мировая доля Украины в импорте основных видов вооружений в 2019—2023 годах составила 4,9%.

Первые три места в рейтинге импортеров оружия заняли Индия (9,8% от мирового объема), Саудовская Аравия (8,4%) и Катар (7,6%), пишет DW

Согласно докладу SIPRI, мировые военные расходы выросли на 6,8 процента и превысили 2,4 триллиона долларов. Больше всего денег на оборону тратят США — 916 миллиардов долларов по итогам 2019−2023 годов. Это втрое больше, чем расходы Китая, занимающего второе место по общему объему после США, указывает SIPRI.

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В Европе оборонные расходы из-за войны в Украине нарастили 39 из 43 стран Европы.

Также институт посчитал, что по состоянию на январь 2024 года общемировой запас ядерного оружия составляет примерно 12 121 боеголовок, около 9585 из них находились на военных складах для потенциального использования.

Около 2100 из развернутых ядерных боеголовок находились в состоянии повышенной боевой готовности на баллистических ракетах. Практически все они принадлежат россии или США, владеющим 90% ядерного арсенала в мире.

НВ По материалам:

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