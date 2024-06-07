В Счетной палате назвали недостатки закупок Минобороны и разработок вооружения — Finance.ua

В Счетной палате назвали недостатки закупок Минобороны и разработок вооружения
В результате аудита деятельности Минобороны в сфере закупки, разработки и модернизации вооружения и военной техники за 2022−2023 годы были установлены факты и их причины, по которым Вооруженные Силы Украины не получили в необходимом объеме и вовремя вооружение и военную технику.
Об этом сообщили в Счетной палате.
В частности, аудит выявил факты:
— неиспользования в полном объеме Минобороны бюджетных ассигнований, предусмотренных на закупку, разработку и модернизацию вооружения и военной техники,
— ненадлежащее выполнение субъектами хозяйствования заключенных с Минобороны государственных контрактов, что привело к образованию долгосрочной (в том числе просроченной) дебиторской задолженности;
— безрезультативность отдельных научных разработок;
— необеспечение наиболее насущных и приоритетных потребностей Вооруженных Сил Украины в вооружении и военной технике, при наличии бюджетного ассигнования.
Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк отметил, что часть замечаний, содержащихся в отчете по результатам аудита, уже выполнена. Остальные — в процессе выполнения.
«Учитывая, что разглашение сведений, содержащихся в материалах аудита, может нанести ущерб национальной безопасности Украины, Отчет не будет обнародован на сайте Счетной палаты», — говорится в сообщении.
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