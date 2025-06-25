Законопроект Defence City: налоговый режим для оборонно-промышленного комплекса (детали) — Finance.ua

Законопроект Defence City: налоговый режим для оборонно-промышленного комплекса (детали) Сегодня 10:03 — Казна и Политика

Законопроект Defence City: налоговый режим для оборонно-промышленного комплекса (детали)

предусмотрено создание специального налогового режима для оборонно-промышленного комплекса. Как сообщил глава налогового комитета Даниил Гетманцев, в Верховную Раду внесли пакет законопроектов, в которых

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Инициатива получила название Defence City и разработана совместно с Министерством обороны.

Цель проекта

Сложно выиграть войну только силой оружия — нужна еще сила государства, которая поддерживает тех, кто производит это оружие. Поэтому предложенные нами системные изменения позволят создать уникальный правовой режим для государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса — Defence City.



Что предусматривают законопроекты?

Внедрение Перечня предприятий оборонно-промышленного комплекса (резидентов Defence City). Формировать его и вести будет Министерство обороны Украины.

Защита информации: перечень, отчетность предприятий ОПК и информация о них будут иметь ограниченный доступ и будут охраняться в установленном порядке.

Налоговые льготы до 1 января 2036 года:

освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования;

освобождение от земельного налога;

освобождение от налога на недвижимость;

освобождения от экологического налога. Кроме того, сохраняются все действующие налоговые преференции для ОПК (льготы по НДС, ускоренная амортизация, льготы для работников на релоцированных предприятиях и т. п. )

Резиденты Defence City также получат:

упрощение таможенных процедур;

упрощенный экспортный контроль для военных технологий;

дополнительные гарантии защиты в рамках уголовного процесса;

поддержку в релокации предприятий;

возможность установления НБУ особенностей валютного надзора и валютных операций.

В то же время сохраняются все действующие налоговые преференции для ОПК: льготы по НДС, ускоренная амортизация и льготы для работников на релоцированных предприятиях.

В то же время, НБУ сможет устанавливать особенности валютного надзора и валютных операций для таких компаний.

Напомним, народный депутат Анастасия Ляшенко (фракция «Слуга народа») подала в Верховную Раду законопроект № 13393, предусматривающий усиление уголовной ответственности за нарушение порядка проведения мобилизации.

Законопроект предусматривает ужесточение ответственности должностных лиц, работников и военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) за превышение таких служебных полномочий — детали здесь.

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