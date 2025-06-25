Законопроект Defence City: налоговый режим для оборонно-промышленного комплекса (детали) — Finance.ua

Законопроект Defence City: налоговый режим для оборонно-промышленного комплекса (детали)
Как сообщил глава налогового комитета Даниил Гетманцев, в Верховную Раду внесли пакет законопроектов, в которых предусмотрено создание специального налогового режима для оборонно-промышленного комплекса.
Инициатива получила название Defence City и разработана совместно с Министерством обороны.
Цель проекта
Сложно выиграть войну только силой оружия — нужна еще сила государства, которая поддерживает тех, кто производит это оружие. Поэтому предложенные нами системные изменения позволят создать уникальный правовой режим для государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса — Defence City.
Что предусматривают законопроекты?
Внедрение Перечня предприятий оборонно-промышленного комплекса (резидентов Defence City). Формировать его и вести будет Министерство обороны Украины.
Защита информации: перечень, отчетность предприятий ОПК и информация о них будут иметь ограниченный доступ и будут охраняться в установленном порядке.
Налоговые льготы до 1 января 2036 года:
- освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования;
- освобождение от земельного налога;
- освобождение от налога на недвижимость;
- освобождения от экологического налога. Кроме того, сохраняются все действующие налоговые преференции для ОПК (льготы по НДС, ускоренная амортизация, льготы для работников на релоцированных предприятиях
и т. п.)
Резиденты Defence City также получат:
- упрощение таможенных процедур;
- упрощенный экспортный контроль для военных технологий;
- дополнительные гарантии защиты в рамках уголовного процесса;
- поддержку в релокации предприятий;
- возможность установления НБУ особенностей валютного надзора и валютных операций.
В то же время сохраняются все действующие налоговые преференции для ОПК: льготы по НДС, ускоренная амортизация и льготы для работников на релоцированных предприятиях.
В то же время, НБУ сможет устанавливать особенности валютного надзора и валютных операций для таких компаний.
Напомним, народный депутат Анастасия Ляшенко (фракция «Слуга народа») подала в Верховную Раду законопроект № 13393, предусматривающий усиление уголовной ответственности за нарушение порядка проведения мобилизации.
Законопроект предусматривает ужесточение ответственности должностных лиц, работников и военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) за превышение таких служебных полномочий — детали здесь.
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