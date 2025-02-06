В «Дія» заработала новая услуга для бизнеса — Finance.ua

В «Дія» заработала новая услуга для бизнеса Сегодня 14:30 — Личные финансы

В «Дія» заработала новая услуга для бизнеса

На портале «Дія» в разделе «Бизнес» стала доступна услуга подачи декларации соответствия материально-технической базы требованиям охраны труда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Проект „єДозвіл“ реализуется Министерством экономики Украины в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины и финансируется Европейским Союзом в рамках внедряемого FIIAPP проекта EU4DigitalUA», — сказано в сообщении.

Эта услуга также остается частью комплексной публичной услуги э-Предприниматель. Ранее регистрация этого документа могла длиться до 5 дней, а теперь подать его можно в считанные секунды онлайн.

Декларация соответствия материально-технической базы — документ, который должны подавать в Гоструда предприятия, оперирующие тяжелыми машинами и механизмами. Из-за неправильного заполнения деклараций некоторым возвращали документ, и процесс приходилось начинать сначала.

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В «єДозволі» подать неправильно оформленную декларацию невозможно. Алгоритм увидит ошибку и укажет при заполнении ее, чтобы ее сразу можно было исправить. Если система приняла декларацию, возвратов не будет.

Как получить услугу:

2. Нажмите «Подать декларацию» и авторизуйтесь через КЭП или «Дія.Підпис».

3. Заполните форму, указав данные о бизнесе и объекте.

4. Ознакомьтесь с декларацией и подпишите электронной подписью.

Напомним, в «Дія» в первом квартале 2025 года может появиться AI-ассистент, который будет заслушивать жалобы граждан и переадресовывать их в соответствующие государственные учреждения. К помощнику можно будет обратиться голосом, ведь он сможет трансформировать голос в текст.

В этом году в приложении «Дія» появятся 10 новых революционных услуг и будут совершенствоваться старые.

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