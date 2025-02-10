Куда релоцируется украинский бизнес (инфографика) — Finance.ua

Куда релоцируется украинский бизнес (инфографика)
Более 11 тыс. компаний релоцировались из одного региона в другой в прошлом году. Переезды компаний из-за войны за год сократились на 18%. Также это на 25% меньше, чем до полномасштабного.
Об этом сообщает Опендатабот.
Чем занимаются компании и где размещались?
32% этих компаний занимаются оптовой торговлей, еще 6% - строительством. Замыкают тройку компаний-мигрантов бизнесы, производящие операции с недвижимостью — 4,8%.
Больше всего бизнеса покинуло Киев — 36,6% или 4 тыс. компаний. Еще по 10% уехало из Киевской и Днепропетровской областей.
В то же время те же регионы являются самым популярным местом, куда переезжает бизнес. 28% компаний зарегистрировались в Киеве. Еще 11% релоцировались в Киевскую область, а 10% - в Днепропетровскую.
Самые популярные маршруты переездов следующие:
- Из Киева в Киевскую область — 775 компаний;
- Из Киева в Днепропетровскую область — 575;
- Из Киевской области в Киев — 563.
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Крупнейшей компанией по доходу в 3 квартале 2024 года, которая релоцировалась, стала «ЗЕ.ТЕК» (6,7 млрд грн), торгующая газом. В прошлом году она уехала из Ровенской области в Киев, но в 2025 году вернулась обратно.
Компания «Кворум-Нафта» (5,7 млрд грн), которая производит бумажную продукцию, релоцировалась из Николаевской области в Киев. А производственная компания «Золотой Дракон» (4 млрд грн дохода), которая занимается оптовой торговлей, переехала из Винницкой области в Киев.
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