На каких госпредприятиях руководители получают самые высокие зарплаты — Finance.ua

На каких госпредприятиях руководители получают самые высокие зарплаты Сегодня 09:06

На каких госпредприятиях руководители получают самые высокие зарплаты

Общие расходы на оплату труда руководителей 50 государственных предприятий Украины за 9 месяцев 2024 составили 172 млн грн, или 3,5 млн грн на одно предприятие.

Такие данные приведены в ответе Минэкономики на запрос издания The Page.

Средние расходы по оплате труда руководителя в месяц составили 390 тыс. грн. Максимальное значение этого показателя — 1,26 млн грн (в «Укрэнерго»), минимальное — 123 тыс. грн (Национальное агентство по аккредитации).

Данные о расходах на оплату труда руководителей Минэкономики взяли из отчетов о выполнении финансовых планов предприятиями. В ответе министерства говорится, что в отчетах Укргидроэнерго и Нафтогаза Украины сведения о зарплатах руководителей отсутствуют.

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Отмечается, что в топ-10 предприятий по расходам на оплату руководителей шесть предприятий связаны с оборонкой, три — с энергетикой и одна — транспортно-логистическая компания.

Топ-10 предприятий по расходам на оплату руководителей по итогам 9 месяцев 2024 года

Справка Finance.ua:

По данным Минфина, в начале 2024 года средняя зарплата чиновников в центральных государственных органах составила 38,6 тыс. гривен. С января по ноябрь она выросла на 61% — до 62 тыс. гривен. В целом такие зарплаты получают 21,7 тысяч чиновников. Для сравнения, средняя зарплата чиновников в три раза больше средней зарплаты в Украине.

С января по ноябрь она выросла на 61% — до 62 тыс. гривен. В целом такие зарплаты получают 21,7 тысяч чиновников. Для сравнения, средняя зарплата чиновников в три раза больше средней зарплаты в Украине. Украинских высокопоставленных чиновников, в том числе и прокуроров, могут лишить больших начислений по пенсиям, а еще запретить ранние выходы на пенсию. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий, что все выплаты по инвалидности будут определяться по общему правилу, кроме выплат для военнослужащих.

The page По материалам:

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