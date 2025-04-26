Зарплати технічних та нетехнічних IT-спеціалістів в Україні та за кордоном — Finance.ua

Зарплати технічних та нетехнічних IT-спеціалістів в Україні та за кордоном Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси

Зарплати технічних та нетехнічних IT-спеціалістів в Україні та за кордоном

Найбільше IT-спеціалістів в Україні мають зарплатню у розмірі $1000−2000 на місяць. Таких майже чверть. Близько 50% працюючих в Україні IT-спеціалістів отримують до $3000. Понад $6000 заробляють лише 9% айтівців в Україні.

Про це йдеться у звіті від DOU.

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Які зарплати за кордоном

Айтівці, які зараз за кордоном, мають вищі зарплати. Тільки 35% з тих, хто живе за кордоном, отримують до $3000, а понад $6000 заробляють 19% з них.

Технічні vs нетехнічні фахівці

Доходи технічних фахівців помітно вищі за доходи нетехнічних (HR, рекрутинг, маркетинг, продажі та інші) — як в Україні, так і за кордоном.

В Україні 65% нетехнічних фахівців отримують до $2000 проти 33% серед технічних. Серед фахівців за кордоном така зарплата у 43% нетехнічних фахівців і 16% технічних.

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Серед нетехнічних спеціалістів зарплату у сумі понад $6000 мають лише 1% працівників, коли за кордоном таких 6%. В Україні тільки 15% нетехнічних фахівців заробляють більше $3000. За кордоном зарплату у сумі $5000 мають 9%.

Де заробляють найбільше

Найвищі зарплати у айтівців, які виїхали в США, — 26% з них заробляють понад $10 000. І в Україні, і в Європі такі зарплати є рідкістю: залежно від країни, їх отримують лише 1−3% айтівців.

Зарплати тих, хто переїхав до Канади, вищі, ніж у тих, хто переїхав до Європи, проте помітно нижчі, ніж в США. 24% українських експатів в Канаді заробляють понад $6000 «чистими», а 6% — понад $10 000.

У Європі найвищі «чисті» зарплати у айтівців, які переїхали до Великої Британії, Іспанії, Португалії, Хорватії та Словаччини. Близько 20% з них заробляють понад $6000.

У Німеччині, Румунії, Болгарії та Чехії частка айтівців з «чистими» зарплатами понад $6000 майже така ж, як в Україні: 9−14%.

Скільки отримують новачки й профі

10% розробників в Україні отримують від $6200, за кордоном — від $7480. Топові Back-end розробники і в Україні, і за кордоном мають дещо вищі зарплати, ніж інші спеціалізації, а Front-end — нижчі.

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Найоплачуваніші AQA в Україні отримують від $5280, Manual QA — від $3300. Топзарплати тестувальників за кордоном у середньому на 13% вищі, ніж в Україні.

Найоплачуваніші фахівці у Tech Leadership (CTO/Head/Director of Engineering тощо) в Україні отримують від $12 500. В General Leadership (CEO/founder/COO/Managing Director тощо) зарплати дещо нижчі: $9850.

За кордоном співвідношення протилежне: найоплачуваніші фахівці в General Leadership отримують від $18 800, в Tech Leadership — $13 400.

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Найбільша різниця в топових зарплатах в Україні та за кордоном у фахівців з продажів та General Leadership — фахівці за кордоном можуть заробляти вдвічі більше, ніж в Україні.

В Tech Leadership, Project & Product Management, Art & Animation, навпаки, різниця невелика: найвищі зарплати за кордоном лише на 4−8% більші за зарплати в Україні.

Хороша зарплата для новачка в ІТ в Україні зараз — $1000. Стільки заробляють лише 10% технічних фахівців з досвідом до року. За кордоном справи суттєво кращі: 10% найуспішніших новачків в технічних ІТ-спеціалізаціях отримують $2000 чи більше.

Різниця в зарплатах в Україні та за кордоном для досвідчених технічних фахівців менша, ніж для новачків. Найоплачуваніші технічні фахівці з досвідом понад 5 років за кордоном отримують на 15% більше, ніж їхні колеги в Україні.

Стартові зарплати у нетехнічних напрямах нині можуть бути вищими, ніж в технічних. В Україні найоплачуваніші нетехнічні фахівці з досвідом до року зараз отримують від $1200 проти $1000 у технічних.

Але з досвідом ця ситуація змінюється. Після трьох років роботи технічні фахівці в Україні мають на третину вищі зарплати, ніж нетехнічні, а за кордоном — на чверть вищі.

Нагадаємо, за даними Мінцифри, в Україні заброньовано не більше 5% IT-спеціалістів від загальної кількості.

Найбільше людей заброньовано в енергетиці та виробництві зброї.

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