Ринок ІТ в першому кварталі 2025: які зарплати пропонують — Finance.ua
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Ринок ІТ в першому кварталі 2025: які зарплати пропонують

Особисті фінанси
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Ринок ІТ в першому кварталі 2025: які зарплати пропонують
Ринок ІТ в першому кварталі 2025: які зарплати пропонують
У першому кварталі 2025 на Djinni опублікували понад 26 тисяч вакансій — це на 10% більше, ніж у Q4 2024, і на 15% більше, ніж за аналогічний період торік. У більшості категорій зарплати здебільшого знизились, порівняно з першим кварталом минулого року.
Про це свідчить аналітика Djinni за перший квартал 2025 року.
Принаймні половину розробників з досвідом 7+ років цього року найняли з $4900. Це майже повернення до рівня 2023. Медіанна зарплата для досвіду 5−6 років — $3800 (минулого кварталу було $3700), 3−4 роки — $2500. Падіння є лише для нижчих рівнів досвіду.
Інфографіка: Djinni
Інфографіка: Djinni
В інших категоріях зарплати теж здебільшого знизились, порівняно з першим кварталом минулого року. Хороші новини є лише для маркетологів, у яких зарплати виросли на $100−300, починаючи з рівня middle. На senior рівні стали наймати більше QA Automation, тож там теж виросла медіанна зарплата, чого не скажеш про інші рівні тестувальників. Найстабільнішою виглядає група HR та рекрутерів, де зарплати змінились максимум на $100, при чому для різних рівнів в різну сторону.
Інфографіка: Djinni
Інфографіка: Djinni

Найми

Динаміка наймів перших трьох місяців 2025 повторює минулий рік з мінімальним розривом. Загалом за перший квартал повідомлень про найм менше лише на 3%.
Кандидатів без досвіду серед найнятих менше 11%, рік тому було майже 12%, а з досвідом 7 або більше років — 24% (було 20%).
Топ 5 категорій, найнятих у першому кварталі 2025:
  • JavaScript — 10.2% (минулого року було 9.3%);
  • QA — 7.7%;
  • Marketing — 6.2%;
  • Project Management — 5.2%;
  • .NET — 5%.
Інфографіка: Djinni
Інфографіка: Djinni
Порівняно з минулим роком, найбільші негативні зміни помітні у категоріях Design, PHP i Java (мінус 20%). Більше найняли фулстеків (на 30%), рекрутерів і проджект менеджерів (на 15%). Найнятих тестувальників побільшало на 10%.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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