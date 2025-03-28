Кількість ІТ-вакансій скоротилася на третину: кого ж шукають працедавці (інфографіка) — Finance.ua

Кількість ІТ-вакансій скоротилася на третину: кого ж шукають працедавці (інфографіка) Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Кількість ІТ-вакансій скоротилася на третину: кого ж шукають працедавці (інфографіка)

менше на 36%. Про це йдеться в дослідженні У сфері IT пропозицій роботи сталоПро це йдеться в дослідженні Work.ua.

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Суттєве скорочення вакансій для таких фахівців:

Game Developer (-87%);

Java Developer (-86%);

JavaScript Developer (-84%);

Android Developer (-83%);

iOS Developer (-81%);

верстальник (-75%);

геймдизайнер (-71%).

Таку тенденцію бачимо практично за всіма посадами зі сфери IT. І це не лише українська історія: в усьому світі 2022−2024 роки були періодом скорочень у великих техгігантах, як-от Meta, Microsoft, Amazon. Тож конкуренція зросла не лише на українському, а й на глобальному ринках.

Попит на деякі посади

За останні 3 роки кількість вакансій у неприбуткових, благодійних і громадських організаціях збільшилася в 10 разів. І попри те, що 27 січня Агентство федерального уряду США USAID, яке фінансувало в Україні значну кількість програм, призупинило виділення коштів на всі проєкти, ситуація лишається стабільною.

Це сприяло збільшенню попиту на деякі посади, як-от:

директор благодійного фонду (+500%);

грантрайтер (+406%);

координатор (+53%).

Більше роботи викладачам, менше — перекладачам

Одна з цікавих закономірностей: за час повномасштабної війни значно побільшало вакансій для викладачів іноземних мов, тоді як для перекладачів роботи стало менше.

Чому так

Перше цілком пояснюється тим, що велика кількість українців вимушено опинилися за кордоном і мають потребу у вивченні нової мови.

Щодо другої тенденції — зниження попиту на перекладачів — можемо висунути декілька причин.

По-перше, компанії можуть використовувати для нескладного перекладу ШІ, щоб заощадити бюджет.

По-друге, причиною могло стати скорочення співпраць з іноземними компаніями й громадянами у сфері туризму, освіти тощо.

Цифри, які наочно демонструють цю тенденцію:

викладач польської (+195%), перекладач польської (-25%);

викладач іспанської (+183%), перекладач іспанської (-24%);

викладач французької (+112%), перекладач французької (-57%);

викладач німецької (+82%), перекладач німецької (-71%);

викладач англійської (+7%), перекладач англійської (-85%).

Також на Work.ua зникли вакансії для перекладачів рідкісних мов, як-от японська, грецька, корейська, датська тощо.

Водночас роботодавці можуть шукати фахівця зі знанням такої мови. Наприклад, менеджера з продажу чи копірайтера, який володіє іноземною.

Роботодавці схильні шукати кандидата, який володіє навичками одразу декількох спеціалістів.

Запит на фахівців з ментального здоровʼя

Українці мають запит на психологічну підтримку. У 2022 році лише 7% опитаних українців зверталися до психологів або психотерапевтів, а до початку 2025 року цей показник зріс до 17%. Про це свідчать результати дослідження «Психічне здоров’я та ставлення українців до психологічної допомоги під час війни».

До того ж 53% роботодавців вважають, що мусять піклуватися про ментальний добробут працівників, показало опитування Work.ua. Тож не дивно, що зріс попит на фахівців з ментального здоровʼя:

психіатр (+156%);

психолог (+149%).

Дерусифікація ринку праці

російської мови на ринку праці майже не залишилося, принаймні в текстах вакансій. Про це свідчить дослідження Work.ua . Так само поступово зникають пропозиції роботи, повʼязані з ворожою мовою чи софтом:

аналітик 1 C (-57%);

адміністратор 1 C (-57%);

програміст 1 C (-58%);

вчитель російської мови (-90%);

вчитель російської літератури — жодної вакансії у 2025 році.

Професії, що наразі майже втратили актуальність

Від 24 лютого 2022 року країна офіційно закрила свій повітряний простір для цивільних літаків. Крім того, в результаті атак на морські порти пошкоджено та частково знищено 262 об’єкти портової інфраструктури.

Втратили актуальність:

стюардеса (-65%);

крюінг-менеджер (фахівець з підбору морських екіпажів для судноплавних компаній, -64%);

авіадиспетчер — жодної вакансії у 2025 році.

Туристична сфера все ще не оговталася: вакансій значно менше

Спочатку пандемія, потім повномасштабне вторгнення — сфера туризму за останні 5 років мала чимало викликів. Це вплинуло на попит на деяких спеціалістів:

візовий менеджер (-81%);

екскурсовод (-70%);

менеджер з туризму (-53%);

покоївка (-41%);

адміністратор готелю (-22%).

Сучасні тенденції з розвитку ШІ

За останні 3 роки у світі технологій сталося чимало подій: від заяви керівника інстаграму Адама Моссері про те, що платформа тепер зосередиться на відеоконтенті, до офіційного релізу ChatGPT.

Це сприяло попиту на таких фахівців:

спеціаліст зі штучного інтелекту (з 1 до 15 вакансій, + 1 400%);

директ-менеджер (фахівець з обробки замовлень в інстаграм магазині, +596%);

медіабаєр (+98%);

відеомейкер (+88%);

відеомонтажер (+35%).

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