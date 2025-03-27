Хто залишився за бортом ринку праці під час війни: а хто потрібен (дослідження, інфографіка) — Finance.ua

Хто залишився за бортом ринку праці під час війни: а хто потрібен (дослідження, інфографіка) Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Хто залишився за бортом ринку праці під час війни: а хто потрібен (дослідження, інфографіка)

Повномасштабна війна суттєво переформатувала український ринок праці. Хоча загальна кількість вакансій вже майже повернулася до рівня лютого 2022 року, це зовсім не означає, що ринок залишився тим самим. Попит на деяких фахівців зріс в десятки разів, тоді як для інших роботи не знайшлося.

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На які посади за час повномасштабної війни попит зріст у десятки разів, кому стало в рази важче знайти роботу і які причини такого дисбалансу?

Про це йдеться в аналітиці Work.ua , наданої для finance.ua.

Які професії стали непотрібними в новій реальності, а для кого роботодавці мають десятки пропозицій роботи?

Аналітики порівняли вакансії, розміщені роботодавцями в січні 2022 року та лютому 2025 року. У ці місяці на Work.ua була майже однакова кількість пропозицій роботи: 97 349 і 98 736 відповідно. Тож можна прослідкувати, де роботи стало більше, а для яких фахівців кількість вакансій скоротилася.

У 12 категоріях із 28 вакансій стало менше

На сайті Work.ua роботодавці розміщують вакансії у 28 категоріях, які охоплюють усі можливі професії. Як порівнювати із січнем 2022 року, в 16 категоріях роботи стало більше, а в 12 — менше.

Схоже дослідження минулого року показувало зменшення кількості вакансій аж у 19 категоріях.

Найпомітніші зміни маємо в категорії «Охорона, безпека», де розміщують маємо в категорії «Охорона, безпека», де розміщують вакансії Сили оборони . Де ще за час повномасштабного вторгнення роботи стало більше — на графіку.

Практично не змінилася кількість вакансій в категоріях:

«Фінанси, банк», +2%;

«Сфера обслуговування», +1%;

«Маркетинг, реклама, PR», +1%;

«Бухгалтерія, аудит», +0,6%;

«Топменеджмент, керівництво вищої ланки», +0,3%.

Спад попиту на спеціалістів бачимо в 12 категоріях.

У чому причини такого дисбалансу і як це позначилося на представниках конкретних професій? Які професії зʼявилися на ринку праці за останні 3 роки, а які — майже щезли?

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Хто потрібен

Найпомітніше зростання кількості вакансій очікувано бачимо для посад у війську. Адже до повномасштабного вторгнення на Work.ua не було окремого напрямку військового рекрутингу. Сьогодні ж понад 600 підрозділів розміщують на платформі майже 9 000 пропозицій роботи.

Як порівнювати січень 2022 і лютий 2025, абсолютними лідерами за збільшенням вакансій є:

демінер — з 1 до 377;

стрілець — з 3 до 735;

командир міномета — з 1 до 135;

інженер дронів — з 5 до 202;

оператор дрона — з 18 до 702;

оператор відділення — з 6 до 198.

Стрімке збільшення вакансій бачимо і для медиків. Велика кількість пропозицій роботи, з одного боку, повʼязана з викликами повномасштабної війни.

Збільшення кількості вакансій пояснюється також дефіцитом кадрів, що є загальним викликом ринку праці в усіх сферах. Він спричинений низкою чинників, як-от мобілізація, виїзд українців за кордон тощо.

Проте в медицині ця тенденція є загальносвітовою: стратегія ВООЗ передбачає глобальний дефіцит кадрів у медичній сфері до 2030 року.

За останні 3 роки помітно зріс попит на таких фахівців:

епідеміолог (+200%);

анестезіолог (+170%);

реабілітолог (+152%);

невропатолог (+147%);

уролог (+145%);

хірург (+144%);

травматолог (+103%).

Третя категорія, де бачимо суттєве збільшення вакансій — «Юриспруденція».

Нагадаємо, у 2025 році український ринок праці буде орієнтований на залучення жінок, ветеранів та осіб з інвалідністю, пенсіонерів та молоді. Роботодавці шукатимуть кандидатів із гнучкими навичками, готових до навчання та адаптації до нових умов.

То ж традиційні уявлення щодо карʼєрного шляху та розвитку людини в цілому поступово змінюються. Все більше стираються кордони між тим, скільки людині років та що вона має робити у цьому віці.

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