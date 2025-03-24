Вік у паспорті перестає визначати кар’єру: тенденції ринку праці — Finance.ua
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Вік у паспорті перестає визначати кар’єру: тенденції ринку праці

Особисті фінанси
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Вік у паспорті перестає визначати кар’єру: тенденції ринку праці
Вік у паспорті перестає визначати кар’єру: тенденції ринку праці
У 2025 році український ринок праці буде орієнтований на залучення жінок, ветеранів та осіб з інвалідністю, пенсіонерів та молоді. Роботодавці шукатимуть кандидатів із гнучкими навичками, готових до навчання та адаптації до нових умов.
То ж традиційні уявлення щодо карʼєрного шляху та розвитку людини в цілому поступово змінюються. Все більше стираються кордони між тим, скільки людині років та що вона має робити у цьому віці.
Люди у передпенсійному віці активно освоюють нові професії, розпочинають бізнеси, а молодь ще до закінчення навчання створює стартапи, що змінюють цілі індустрії.
Експерти budni.robota визначили, чому цифра у паспорті перестає визначати кар’єру.
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Вік більше не визначає карʼєру
Вже давно перестало бути дивиною, коли директором компанії стає молодий за віком фахівець. Але ж так було не завжди. Раніше для того, щоб отримати керівну посаду в компанії, потрібно було пройти весь шлях і на це витрати років 20−30. Що ж стало причиною таких змін?
Технологічний прогрес і доступ до навчання
Сучасні онлайн-курси, вебінари та тренінги дозволяють людям будь-якого віку швидко здобувати нові знання. Перекваліфікація стала нормою, і тепер не потрібно витрачати роки на здобуття другої освіти.
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Також поширення новітніх технологій в компаніях зробили затребуваними фахівців, які вміють з ними працювати. Тому акцент під час вибору кандидатів робиться не на тривалому досвіді працівника, а на його навичках та вмінні швидко навчатися.
Технологічний процес створив можливості для молоді у стартапах. Адже вони не потребує значних капіталовкладень, розробки нових продуктів можуть здійснюватися прямо у кімнаті гуртожитку за власним ноутбуком.
Зміна парадигми довголіття
Середня тривалість життя збільшується, а отже, люди хочуть і можуть працювати довше. Динамічне суспільство вимагає активної участі в економіці навіть після 50−60 років. До цього можна ще додати низький рівень пенсійних виплат, які спонукають працювати якнайдовше, щоб мати той рівень життя, до якого звикли.
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Різноманітність поглядів у компанії
Компанії все більше цінують міжгенераційні команди, адже молоді спеціалісти додають новаторські ідеї, а досвідчені — стратегічний погляд та експертизу.
Як суспільство без віку впливає на ринок праці
Потреби роботодавців та компетенції кандидатів впливають на формування тенденцій на ринку праці. Тому природно він зазнає змін і має деякі тренди у такому суспільстві без віку.
Рекрутинг без вікових упереджень
HR-індустрія вже давно відійшла від вікових критеріїв під час найму, зосереджуючись на компетенціях і потенціалі. Так само йдуть у забуття упередження «без досвіду неможливо знайти роботу» та інші, повʼязані з пошуком першої роботи. Адже зараз є чимало стажувань та програм саме для студентів. Роботодавці однаково цінують і молодь, і досвідчених фахівців.
Різні формати роботи
Компанії пропонують різні формати зайнятості: проєктну роботу, фриланс, віддалену роботу, гіг-економіку, що дає можливість працювати у будь-якому віці, поєднувати роботу та навчання тощо.
Корпоративне навчання
Програми розвитку персоналу адаптуються під усі покоління, створюючи умови для безперервного зростання. Компанії вкладаються у навчання своїх співробітників, щоб мати кваліфікованих фахівців, які крокують разом із технологічним процесом і володіють усіма сучасними інструментами.
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І хоча стереотипи щодо вікових можливостей у карʼєрі ще не зникли повністю, а деякі сфери залишаються менш доступними для певних вікових груп, проте тренд на професійну мобільність, lifelong learning та інклюзивність набирає обертів.
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За матеріалами:
Finance.ua
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