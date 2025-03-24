Вік у паспорті перестає визначати кар’єру: тенденції ринку праці — Finance.ua

Вік у паспорті перестає визначати кар’єру: тенденції ринку праці Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Вік у паспорті перестає визначати кар’єру: тенденції ринку праці

У 2025 році український ринок праці буде орієнтований на залучення жінок, ветеранів та осіб з інвалідністю, пенсіонерів та молоді. Роботодавці шукатимуть кандидатів із гнучкими навичками, готових до навчання та адаптації до нових умов.

То ж традиційні уявлення щодо карʼєрного шляху та розвитку людини в цілому поступово змінюються. Все більше стираються кордони між тим, скільки людині років та що вона має робити у цьому віці.

Люди у передпенсійному віці активно освоюють нові професії, розпочинають бізнеси, а молодь ще до закінчення навчання створює стартапи, що змінюють цілі індустрії.

Експерти budni.robota визначили, чому цифра у паспорті перестає визначати кар’єру.

Вік більше не визначає карʼєру

Вже давно перестало бути дивиною, коли директором компанії стає молодий за віком фахівець. Але ж так було не завжди. Раніше для того, щоб отримати керівну посаду в компанії, потрібно було пройти весь шлях і на це витрати років 20−30. Що ж стало причиною таких змін?

Технологічний прогрес і доступ до навчання

Сучасні онлайн-курси, вебінари та тренінги дозволяють людям будь-якого віку швидко здобувати нові знання. Перекваліфікація стала нормою, і тепер не потрібно витрачати роки на здобуття другої освіти.

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Також поширення новітніх технологій в компаніях зробили затребуваними фахівців, які вміють з ними працювати. Тому акцент під час вибору кандидатів робиться не на тривалому досвіді працівника, а на його навичках та вмінні швидко навчатися.

Технологічний процес створив можливості для молоді у стартапах. Адже вони не потребує значних капіталовкладень, розробки нових продуктів можуть здійснюватися прямо у кімнаті гуртожитку за власним ноутбуком.

Зміна парадигми довголіття

Середня тривалість життя збільшується, а отже, люди хочуть і можуть працювати довше. Динамічне суспільство вимагає активної участі в економіці навіть після 50−60 років. До цього можна ще додати низький рівень пенсійних виплат, які спонукають працювати якнайдовше, щоб мати той рівень життя, до якого звикли.

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Різноманітність поглядів у компанії

Компанії все більше цінують міжгенераційні команди, адже молоді спеціалісти додають новаторські ідеї, а досвідчені — стратегічний погляд та експертизу.

Як суспільство без віку впливає на ринок праці

Потреби роботодавців та компетенції кандидатів впливають на формування тенденцій на ринку праці. Тому природно він зазнає змін і має деякі тренди у такому суспільстві без віку.

Рекрутинг без вікових упереджень

HR-індустрія вже давно відійшла від вікових критеріїв під час найму, зосереджуючись на компетенціях і потенціалі. Так само йдуть у забуття упередження «без досвіду неможливо знайти роботу» та інші, повʼязані з пошуком першої роботи. Адже зараз є чимало стажувань та програм саме для студентів. Роботодавці однаково цінують і молодь, і досвідчених фахівців.

Різні формати роботи

Компанії пропонують різні формати зайнятості: проєктну роботу, фриланс, віддалену роботу, гіг-економіку, що дає можливість працювати у будь-якому віці, поєднувати роботу та навчання тощо.

Корпоративне навчання

Програми розвитку персоналу адаптуються під усі покоління, створюючи умови для безперервного зростання. Компанії вкладаються у навчання своїх співробітників, щоб мати кваліфікованих фахівців, які крокують разом із технологічним процесом і володіють усіма сучасними інструментами.

І хоча стереотипи щодо вікових можливостей у карʼєрі ще не зникли повністю, а деякі сфери залишаються менш доступними для певних вікових груп, проте тренд на професійну мобільність, lifelong learning та інклюзивність набирає обертів.

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