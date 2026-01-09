Школы и офисы переведут на дистанционку из-за непогоды: Кабмин дал поручение
Правительство приняло ряд решений из-за существенного ухудшения погодных условий и снижения температуры.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Образование
В частности, Министерство образования и науки совместно с другими центральными органами исполнительной власти, областными и Киевской городской военными администрациями должно безотлагательно проработать вопросы:
- временного прекращения образовательного процесса в очном формате;
- перехода на дистанционное обучение или продление зимних каникул как минимум до 19 января 2026 года.
Речь идет о дошкольных заведениях образования, общего среднего, профессионального профессионального высшего и высшего образования.
Решения будут приниматься безотлагательно с учетом выводов комиссий ТЭБ и ЧС и реальной ситуации в регионах.
Работа учреждений и предприятий
Также областным и Киевской городской военным администрациям вместе с комиссиями ТЭБ и ЧС рекомендовано на период усложнения погодных условий проработать вопрос о переводе работы предприятий, учреждений и организаций на дистанционный режим, с учетом ситуации в каждой области.
Органам местного самоуправления рекомендовано учесть эти решения в пределах своих полномочий.
В то же время эти рекомендации не касаются объектов критической инфраструктуры и других субъектов, для которых дистанционная работа недопустима в условиях военного положения.
