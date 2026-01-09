0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Школы и офисы переведут на дистанционку из-за непогоды: Кабмин дал поручение

81
Школы и офисы переведут на дистанционку из-за непогоды: Кабмин дал поручение
Школы и офисы переведут на дистанционку из-за непогоды: Кабмин дал поручение
Правительство приняло ряд решений из-за существенного ухудшения погодных условий и снижения температуры.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Образование

В частности, Министерство образования и науки совместно с другими центральными органами исполнительной власти, областными и Киевской городской военными администрациями должно безотлагательно проработать вопросы:
  • временного прекращения образовательного процесса в очном формате;
  • перехода на дистанционное обучение или продление зимних каникул как минимум до 19 января 2026 года.
Речь идет о дошкольных заведениях образования, общего среднего, профессионального профессионального высшего и высшего образования.
Решения будут приниматься безотлагательно с учетом выводов комиссий ТЭБ и ЧС и реальной ситуации в регионах.

Работа учреждений и предприятий

Также областным и Киевской городской военным администрациям вместе с комиссиями ТЭБ и ЧС рекомендовано на период усложнения погодных условий проработать вопрос о переводе работы предприятий, учреждений и организаций на дистанционный режим, с учетом ситуации в каждой области.
Органам местного самоуправления рекомендовано учесть эти решения в пределах своих полномочий.
В то же время эти рекомендации не касаются объектов критической инфраструктуры и других субъектов, для которых дистанционная работа недопустима в условиях военного положения.
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems