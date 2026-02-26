Укрпочта распродает недвижимость более чем на 200 млн грн Сегодня 19:34

Здание Укрпочты в Днепропетровской области, г. Каменское

Укрпочта начала продажу неиспользуемых объектов недвижимости и выставила на открытые электронные аукционы 20 лотов в системе Prozorro.Продажи.

«Содержать годами неиспользуемые здания, тратя на них миллионы налогов, охраны и минимальные платежи, — это не эффективность, а прямые потери. Наш ресурс должен работать на доставку и сервис, а лишние активы мы реализуем максимально прозрачно через Прозорро. Продажи», — отметили в Укрпочте.

Общая площадь выставленного имущества составляет 32,8 тыс. кв. м, что равно примерно 3% недвижимого портфеля компании. Совокупная стартовая стоимость объектов превышает 200 млн грн.

Речь идет об активах, не имеющих производственных мощностей, не используемых в операционной деятельности и не влияющих на предоставление почтовых услуг.

Какие объекты продают

Преимущественно на продажу выставлены бывшие сортировочные помещения и автобазы, лишившиеся функционального назначения после модернизации логистической сети компании.

Самый дорогой лот — здание бывшего сортировочного центра во Львове площадью 5,6 тыс. кв. м. Стартовая цена объекта составляет 56,9 млн. грн. Помещение не используется с ноября 2022 года после переноса операций в новый автоматизированный центр.

Самая низкая стартовая цена — 408 тыс. грн — установлена ​​для части здания бывшего отделения в Ждениево Закарпатской области площадью 69,6 кв. м. Населенный пункт обслуживается передвижным отделением.

Расходы на содержание имущества

В компании отмечают, что содержание неиспользуемых объектов создает постоянные затраты.

Ежегодно на уплату налогов уходит более 3,5 млн грн, из которых более 1 млн грн приходится на львовский объект. С учетом затрат на охрану и минимальные коммунальные услуги общие расходы по меньшей мере удваиваются.

Реализация активов позволит снизить постоянные затраты на содержание недвижимости и направить ресурсы на развитие логистической инфраструктуры и сервисов.

