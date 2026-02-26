0 800 307 555
Всемирный долг достиг нового рекорда

59
За год мировой долг вырос до нового рекордного показателя
За год мировой долг вырос до нового рекордного показателя
Глобальный долг достиг нового исторического максимума — 318 трлн долларов. Впервые с 2020 года возросло и соотношение долга к мировому ВВП.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные отчета Института международных финансов (IIF).
Причиной называют замедление экономического роста и высокий уровень государственных заимствований.

Долг растет медленнее, но риски остаются

За год мировой долг вырос на 7 трлн долларов. Это меньше 50% от прироста 2023 года, когда ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой США привели к всплеску заимствований.
Всемирный долг достиг нового рекорда
В то же время, IIF предупреждает: финансовые рынки могут негативно реагировать на страны с высокими бюджетными дефицитами. Так называемые «защитники облигаций» способны усиливать давление на правительства из-за роста стоимости заимствований.
По данным Института, политическая поляризация и слабая бюджетная дисциплина становятся все более важными факторами для инвесторов.
Политические риски и примеры из Европы

Реакция рынков на фискальную политику уже оказывала влияние на политические процессы. В 2022 году напряжение на рынке облигаций стало одним из факторов отставки премьер-министра Великобритании Liz Truss.
Подобное финансовое давление наблюдалось и во Франции, где политическая нестабильность тоже была связана с бюджетными вопросами.

Соотношение долга к ВВП растет

Показатель долга по ВВП — ключевой индикатор способности стран обслуживать свои обязательства — вырос почти до 328%, что на 1,5 процентного пункта больше, чем годом ранее.
Общий объем государственного долга составляет около 95 триллионов долларов. При этом инфляция замедляется, а экономический рост остается слабым, что затрудняет сокращение долговой нагрузки.

Что ожидается в этом году

IIF прогнозирует замедление темпов роста долга из-за высокой стоимости кредитов и глобальной экономической неопределенности.
Однако существует риск, что государственный долг может возрасти еще на 5 трлн долларов. Причинами могут стать:
  • призывы к бюджетному стимулированию экономики;
  • увеличение оборонных расходов в Европе;
  • геополитическая нестабильность
Аналитики также ожидают повышенной волатильности на рынках государственных облигаций, особенно в странах с высокой политической поляризацией.

Развивающиеся рынки — в зоне риска

Около 65% прироста мирового долга в прошлом году пришлось на развивающиеся страны. Среди ключевых — Китай, Индия, Саудовская Аравия и Турция.
В 2026 году этим экономикам нужно рефинансировать рекордные 8,2 трлн долларов долга, причем примерно 10% обязательств номинированы в иностранной валюте. Это повышает риски при колебаниях валютных курсов или оттоке капитала.
Всемирный долг достиг нового рекорда

Дополнительные вызовы: торговля и внешняя помощь

В отчете отмечается, что обострение торговой напряженности и решение администрации Donald Trump относительно замораживания части внешней помощи США, включая сокращение программ USAID, могут оказать дополнительное давление на ликвидность отдельных стран.
Это ограничивает их возможности привлекать внешнее финансирование и пролонгировать долги.
Эксперты отмечают важность укрепления внутренних источников доходов для повышения финансовой устойчивости. В некоторых странах, в частности Кении и Румынии, попытки повысить налоги вызывают общественное недовольство и политические трудности.
По материалам:
Finance.ua
ЭкономикаДеньги
