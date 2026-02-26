Всемирный долг достиг нового рекорда
Глобальный долг достиг нового исторического максимума — 318 трлн долларов. Впервые с 2020 года возросло и соотношение долга к мировому ВВП.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные отчета Института международных финансов (IIF).
Причиной называют замедление экономического роста и высокий уровень государственных заимствований.
Долг растет медленнее, но риски остаются
За год мировой долг вырос на 7 трлн долларов. Это меньше 50% от прироста 2023 года, когда ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой США привели к всплеску заимствований.
В то же время, IIF предупреждает: финансовые рынки могут негативно реагировать на страны с высокими бюджетными дефицитами. Так называемые «защитники облигаций» способны усиливать давление на правительства из-за роста стоимости заимствований.
По данным Института, политическая поляризация и слабая бюджетная дисциплина становятся все более важными факторами для инвесторов.
Политические риски и примеры из Европы
Реакция рынков на фискальную политику уже оказывала влияние на политические процессы. В 2022 году напряжение на рынке облигаций стало одним из факторов отставки премьер-министра Великобритании Liz Truss.
Подобное финансовое давление наблюдалось и во Франции, где политическая нестабильность тоже была связана с бюджетными вопросами.
Соотношение долга к ВВП растет
Показатель долга по ВВП — ключевой индикатор способности стран обслуживать свои обязательства — вырос почти до 328%, что на 1,5 процентного пункта больше, чем годом ранее.
Общий объем государственного долга составляет около 95 триллионов долларов. При этом инфляция замедляется, а экономический рост остается слабым, что затрудняет сокращение долговой нагрузки.
Что ожидается в этом году
IIF прогнозирует замедление темпов роста долга из-за высокой стоимости кредитов и глобальной экономической неопределенности.
Однако существует риск, что государственный долг может возрасти еще на 5 трлн долларов. Причинами могут стать:
- призывы к бюджетному стимулированию экономики;
- увеличение оборонных расходов в Европе;
- геополитическая нестабильность
Аналитики также ожидают повышенной волатильности на рынках государственных облигаций, особенно в странах с высокой политической поляризацией.
Развивающиеся рынки — в зоне риска
Около 65% прироста мирового долга в прошлом году пришлось на развивающиеся страны. Среди ключевых — Китай, Индия, Саудовская Аравия и Турция.
В 2026 году этим экономикам нужно рефинансировать рекордные 8,2 трлн долларов долга, причем примерно 10% обязательств номинированы в иностранной валюте. Это повышает риски при колебаниях валютных курсов или оттоке капитала.
Дополнительные вызовы: торговля и внешняя помощь
В отчете отмечается, что обострение торговой напряженности и решение администрации Donald Trump относительно замораживания части внешней помощи США, включая сокращение программ USAID, могут оказать дополнительное давление на ликвидность отдельных стран.
Это ограничивает их возможности привлекать внешнее финансирование и пролонгировать долги.
Эксперты отмечают важность укрепления внутренних источников доходов для повышения финансовой устойчивости. В некоторых странах, в частности Кении и Румынии, попытки повысить налоги вызывают общественное недовольство и политические трудности.
