Миф о «бремени беженцев»: украинцы дали Польше в 8 раз больше, чем они потратили на помощь
Украинцы, проживающие и работающие в Польше, сгенерировали для экономики страны около 328,6 млрд злотых дополнительного ВВП.
Это почти в восемь раз превышает расходы польского бюджета на поддержку украинцев и помощь Украине, которые составили 40,3 млрд злотых, пишет inpoland.net.pl.
Напомним, в 2024 году вклад украинцев в ВВП составил 2,7%, что эквивалентно почти 99 млрд злотых дополнительного экономического выпуска.
Трудоустройство украинцев
Уровень трудоустройства украинцев трудоспособного возраста достиг 69%, а налоговые поступления и социальные взносы составили около 18−19 млрд злотых в год.
Украинцы зарегистрировали более 70 тысяч предприятий, создав новые рабочие места и поддержав внутренний спрос, что дополнительно укрепляtn экономику Польши.
Миф о «бремени беженцев»
Это не соответствует действительности: присутствие украинцев не привело к росту безработицы среди поляков и даже стимулировало рост производительности и зарплат в регионах с высокой концентрацией украинских работников.
Прогнозы
Эксперты прогнозируют, что к 2030 году вклад украинцев в польский ВВП может стабилизироваться на уровне около 3,2% годового ВВП.
Напомним, в сентябре 2025 года писали, что польская экономика стала одной из сильнейших в ЕС. Польша стала настоящим гигантом среди 26 стран-членов ЕС: здесь зафиксированы самые высокие темпы экономического роста, сильнейшая валюта среди развивающихся рынков и крупнейшие продажи облигаций среди 50 стран.
Польша впервые с момента вступления в ЕС в 2004 году вышла в лидеры континента по темпам роста.
Экономический подъем Польши стал доказательством эффективности свободного движения товаров, капитала, услуг и рабочей силы внутри единого рынка ЕС.
Поделиться новостью
Также по теме
НКЦБФР предупредила инвесторов о новых рисковых инвестпроектах
Польский госбанк выйдет на рынок Украины: Рада ратифицировала соглашение
Миф о «бремени беженцев»: украинцы дали Польше в 8 раз больше, чем они потратили на помощь
10 свежих вакансий для HR-специалистов в Украине
Как купить товар в рассрочку: что предлагают банки
Норвегия предоставляет Украине $9 млрд финансирования в рамках Nansen Program