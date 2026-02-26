0 800 307 555
Миф о «бремени беженцев»: украинцы дали Польше в 8 раз больше, чем они потратили на помощь

Украинцы, проживающие и работающие в Польше, сгенерировали для экономики страны около 328,6 млрд злотых дополнительного ВВП.
Это почти в восемь раз превышает расходы польского бюджета на поддержку украинцев и помощь Украине, которые составили 40,3 млрд злотых, пишет inpoland.net.pl.
Напомним, в 2024 году вклад украинцев в ВВП составил 2,7%, что эквивалентно почти 99 млрд злотых дополнительного экономического выпуска.

Трудоустройство украинцев

Уровень трудоустройства украинцев трудоспособного возраста достиг 69%, а налоговые поступления и социальные взносы составили около 18−19 млрд злотых в год.
Украинцы зарегистрировали более 70 тысяч предприятий, создав новые рабочие места и поддержав внутренний спрос, что дополнительно укрепляtn экономику Польши.

Миф о «бремени беженцев»

Это не соответствует действительности: присутствие украинцев не привело к росту безработицы среди поляков и даже стимулировало рост производительности и зарплат в регионах с высокой концентрацией украинских работников.

Прогнозы

Эксперты прогнозируют, что к 2030 году вклад украинцев в польский ВВП может стабилизироваться на уровне около 3,2% годового ВВП.
Напомним, в сентябре 2025 года писали, что польская экономика стала одной из сильнейших в ЕС. Польша стала настоящим гигантом среди 26 стран-членов ЕС: здесь зафиксированы самые высокие темпы экономического роста, сильнейшая валюта среди развивающихся рынков и крупнейшие продажи облигаций среди 50 стран.
Польша впервые с момента вступления в ЕС в 2004 году вышла в лидеры континента по темпам роста.
Экономический подъем Польши стал доказательством эффективности свободного движения товаров, капитала, услуг и рабочей силы внутри единого рынка ЕС.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
