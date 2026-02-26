День финансов: размеры индексации пенсий, льготы на оплату коммуналки, польский госбанк в Украине Сегодня 17:45

Четверг, 26 февраля. Почему мартовская индексация пенсий не коснется значительной части пенсионеров, и сколько денег украинцы держат на банковских счетах.

👀 Прежде чем перейти к новостям, минутку вашего внимания.

Вы — часть нашего дружного и профессионального сообщества, для которого мы всегда стремимся предоставлять честную коммуникацию, актуальную и практическую информацию, заботу о ваших интересах и кошелек. Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится Вы — часть нашего дружного и профессионального сообщества, для которого мы всегда стремимся предоставлять честную коммуникацию, актуальную и практическую информацию, заботу о ваших интересах и кошелек. Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится по этой ссылке.

Убеждены, голос каждого из вас может сделать нас еще лучше. Благодарим за доверие! Впереди много интересного. 😎

Индексация пенсий

С 1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев будут проиндексированы на 12,1%. Перерасчет произойдет автоматически и охватит большинство основных видов пенсий, в частности: пенсии по возрасту; военные пенсии; пенсии по инвалидности; пенсии в связи с потерей кормильца; специальные пенсии бывших работников органов местного самоуправления; пенсии государственных служащих; пенсии научных работников.

Также будут проиндексированы минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий.

В то же время, по словам Даниила Гетманцева, мартовская индексация пенсий не повлияет на значительную часть пенсионеров, в том числе тех, кто получает минимальную пенсию.

Добавим, что с начала марта 2026 года в Польше вступят в силу новые лимиты дополнительного дохода для лиц, получающих досрочные пенсии или пенсии по инвалидности.

Льготы на коммунальные услуги

В 2026 году льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение топлива получат отдельные категории граждан. Льготы будут предоставляться при условии, если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за шесть месяцев не превышает уровень дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. Кто будет иметь право на льготы — рассказываем здесь

Деньги на счетах украинцев

По состоянию на 1 февраля 2026 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 612,9 млрд грн. Это примерно на 234,6 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2025 года. Вклады в гривне составляют 1057,8 млрд грн, а вклады в иностранной валюте — 555,1 млрд грн.

💳 Четыре года полномасштабной войны с россией стали настоящим вызовом для украинской банковской системы и тестом на умение быстро ориентироваться на срочные нужды клиентов. Одним из актуальных запросов со стороны юридических лиц и физических лиц-предпринимателей стало наличие возможности открыть счет онлайн, без обязательного посещения отделения банка.

Finance.ua решил проанализировать предложения, которые действуюют на рынке банковских услуг в начале 2026 года:

Новый банк в Украине

Верховная Рада приняла закон о ратификации Соглашения между правительствами Украины и Польши о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на территории Украины. Оно предусматривает возможность предоставления правительству, государственным и частным учреждениям финансовой и технической помощи, в частности в форме займов и других финансовых инструментов для реализации проектов по восстановлению и развитию Украины.

Мифы про «бремя беженцев»

Украинцы, проживающие и работающие в Польше, сгенерировали для экономики страны около 328,6 млрд злотых дополнительного ВВП. Это почти в восемь раз превышает расходы польского бюджета на поддержку украинцев и помощь Украине, которые составили 40,3 млрд злотых.

Кроме того, чешский бизнес предупреждает о последствиях оттока украинцев. По состоянию на февраль 2026 года в Чехии работают около 170 тысяч украинцев, а бюджет страны получает значительные поступления от труда украинцев.

Индекс экономики здравого смысла

Международный Институт Свободы (ILI) представил обновленный Индекс экономики здравого смысла 2026 — рейтинг, оценивающий качество экономической политики правительств и адекватность их решений с точки зрения базовых аксиом развития. По итогам этого года Украина набрала 24 балла, снизилась с 89 на 95 место и осталась в четвертой группе стран.

Страна находится в четвертой группе — группе «редких проявлений разума», то есть в зоне, где отдельные решения могут быть рациональными, но системное качество политики остается слабым.

Как говорится в отчете Европейского банка реконструкции и развития, Украина сохраняет макроэкономическую стабильность, несмотря на войну россии против страны. Рост реального ВВП, медленный в начале года, ускорился до 3,0% к концу 2025 года, что дает показатель за весь год в 2,0%.

Доступность жилья для разных профессий

Подсчеты ЛУН и Work.ua свидетельствуют , что в более безопасных регионах Украины покупка собственного жилья становится экономически недостижимой для многих профессий. Так, для менеджера по продаже квартира в Харькове «стоит» 2,6-летней зарплаты, тогда как во Львове или Ужгороде — более 6 лет работы. Для представителей низкооплачиваемых профессий ситуация критическая. Уборщикам в Киеве придется откладывать весь годовой доход 14 лет, во Львове — более 15 лет. Фактически без посторонней поддержки это недостижимая цель.

Рекордный мировой долг

Глобальный долг достиг нового исторического максимума — 318 трлн долларов. Впервые с 2020 года возросло и соотношение долга к мировому ВВП. Причиной называют замедление экономического роста и высокий уровень государственных заимствований. За год мировой долг вырос на 7 трлн долларов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.