Индекс экономики здравого смысла-2026: на каком месте Украина

Международный Институт Свободы (ILI) представил обновленный Индекс экономики здравого смысла 2026 — рейтинг, оценивающий качество экономической политики правительств и адекватность их решений с точки зрения базовых аксиом развития.

По итогам этого года Украина набрала 24 балла, снизилась с 89 на 95 место и осталась в четвертой группе стран.

Индекс экономики здравого смысла — уникальная для Украины разработка, позволяющая оценить своеобразный «экономический IQ» государственного управления.

Кто в списке

В Индекс 2026 года вошли 144 страны, которые были структурированы на 5 групп по итоговым баллам.

Украина получила 581 балл, ухудшив результат на 24 балла по сравнению с предыдущим годом. В итоговом ранжировании она оказалась между Руандой и Гамбией.

Страна находится в четвертой группе — группе «редких проявлений разума», то есть в зоне, где отдельные решения могут быть рациональными, но системное качество политики остается слабым.

«Для Украины этот индекс — это прежде всего диагноз, ведь мы находимся на 95-м месте из 144 стран, в группе с редкими проявлениями разума в экономической политике, и это сигнал, что к экономике нужно относиться гораздо серьезнее даже во время войны. Если мы хотим быть конкурентными со странами Центральной и Западной Европы, привлекать капитал, инвестиции и рабочие места, то должны не усиливать ошибочные налоговые и регуляторные решения, а делать институты более привлекательными и последовательно менять экономическую политику», — подчеркнул президент Международного института свободы Ярослав Романчук.

Что это дает

Индекс экономики здравого смысла является агрегатным показателем, построенным на основе 15 аксиом (например, лучше быть свободным, чем несвободным; богатым, чем бедным; здоровым, чем больным) и шести международных индексов, охватывающих ключевые параметры развития государства.

Среди них — свобода человека, экономическая свобода, защита прав собственности, верховенство права, процветание и инновационность.

Также упоминались деловой климат, конкуренция, качество государственного управления, социальная защита, окружающая среда и инфраструктура как составляющие логики оценки.

Кто в лидерах

Новым лидером рейтинга стала Швейцария, которую в ILI называют примером правительства, ориентированного на науку, факты и качественную оценку потенциала страны.

В тройке лидеров — Ирландия, поднявшаяся сразу на 5 позиций. В топ-10 ухудшили позиции Финляндия, Новая Зеландия, Нидерланды и Швеция, в то время как Люксембург и Австралия улучшили результаты. США и Германия, по сообщению ILI, сохранили свои места.

Швейцария, Дания и Ирландия как примеры государств, где высокие позиции в индексе коррелируют с качеством жизни, институциональной стабильностью и долгосрочным экономическим ростом.

Об этом Напомним, Украина сохраняет макроэкономическую стабильность, несмотря на войну россии против страны.Об этом говорится в последнем издании экономического отчета Европейского банка реконструкции и развития.

Рост реального ВВП, медленный в начале года, ускорился до 3,0% к концу 2025 года, что дает показатель за весь год в 2,0%. В опубликованном отчете изменено предположение, на котором базируется прогноз роста реального ВВП Украины в 2026 году.

Если война будет продолжаться в 2026 году, банк теперь прогнозирует, что реальный ВВП Украины вырастет:

на 2,5% в этом году,

в 2027 году — до 4%.

В предыдущем отчете предполагалось прекращение огня и выигрыш от послевоенного восстановления, что позволило прогнозировать рост в 2026 году на уровне 5%.

