Укрпошта запускає новий сервіс для користувачів OLX Сьогодні 09:32 — Особисті фінанси

Укрпошта запускає новий сервіс для користувачів OLX

Покупці на OLX зможуть отримати замовлення через Укрпошту з післяплатою. Для цього необхідно обрати Укрпошту як спосіб доставки та активувати опцію «Оплата при отриманні».

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Зазначається, що більшість посилок прибувають за 1−2 дні. Для товарів вартістю від 100 грн і вагою до 20 кг доставка буде безкоштовною.

Оплата відбувається лише після огляду посилки. Кошти зберігаються до моменту підтвердження покупцем якості замовлення. Продавець отримує оплату на банківський рахунок одразу після здійснення платежу у відділенні.

Запуск інтеграції з OLX Доставкою став частиною стратегії компанії з покращення клієнтського досвіду. Серед нововведень — експрес-вікна для швидкої видачі посилок без черг та автоматизація логістичних центрів.

Нагадаємо, Укрпошта знижує ціни на доставку до США. Це рішення дає українським підприємцям додатковий шанс утримати експорт попри нову торговельну політику США, яка вимагає сплачувати мито навіть за товари вартістю до $800. З 1 жовтня тарифи на дрібні пакети Prime стартуватимуть від 260 гривень, що на $1,5−2 менше, ніж раніше.

Запуск банку фінансової інклюзії залишається пріоритетною ціллю та завданням національного оператору зв’язку АТ «Укрпошта».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.