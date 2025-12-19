Економія на мільярди: Україна успішно реструктуризувала ВВП-варанти Сьогодні 11:00

Україна повідомила про успішне завершення ключового етапу реструктуризації державних деривативів, прив’язаних до ВВП. Власники ВВП-варантів загальним обсягом 2,6 млрд дол. США підтримали обмін цих інструментів на звичайні боргові цінні папери та проголосували за ухвалення відповідної надзвичайної резолюції.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Йдеться про повне виведення з обігу ВВП-варантів, випущених у 2015 році під час попередньої реструктуризації боргу після анексії Криму та вторгнення росії на Донбас. Уряд називає це важливим кроком до зміцнення боргової стійкості та підвищення прогнозованості бюджету.

Що передбачає угода

Після тривалих переговорів 99,06% власників ВВП-варантів підтримали запропоновану реструктуризацію — це суттєво перевищує мінімально необхідний поріг у 75%.

У межах угоди:

майже весь непогашений номінал ВВП-варантів буде конвертовано в облігації С з погашенням у 2032 році на суму 3,497 млрд дол. США;

невелику частину — в облігації В з погашенням у 2030 та 2034 роках на близько 34 млн дол. США;

держава анулює ВВП-варанти на 604 млн дол. США, які перебували у її власності.

У результаті Україна повністю виводить цей інструмент з обігу.

Чому ВВП-варанти були ризиком

Міністерство фінансів оцінює, що без реструктуризації сукупні виплати за ВВП-варантами у 2025−2041 роках могли б становити від 6 до 20 млрд дол. США — залежно від темпів економічного зростання.

Висока волатильність була закладена в сам механізм інструменту:

після 2025 року виплати є необмеженими;

вони залежать від темпів зростання реального ВВП;

виплати активуються, якщо зростання перевищує 3%, а номінальний ВВП — 125,4 млрд дол. США.

У 2023 році, після падіння економіки майже на 30% у 2022-му, зростання ВВП на 5,3% формально призвело до вимоги виплатити 643 млн дол. США, попри відсутність реального економічного покращення. Цю вимогу було врегульовано в межах нинішньої реструктуризації.

Що кажуть у Мінфіні

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що угода дозволяє уникнути значних витрат у майбутньому.

«Ця реструктуризація дозволить Україні заощадити мільярди доларів потенційних виплат у період післявоєнного відновлення… Ми виводимо з обігу токсичний інструмент, який становив серйозний фіскальний ризик для України…», — зазначив Марченко.

Також він підкреслив, що угода:

підвищує прогнозованість державних фінансів;

сприяє досягненню боргових цілей, передбачених програмою МВФ;

відповідає очікуванням офіційних міжнародних кредиторів;

наближає Україну до повернення на міжнародні ринки капіталу.

Боргова стратегія та післявоєнне відновлення

Урядовий уповноважений з управління державним боргом Юрій Буца назвав реструктуризацію усуненням одного з ключових ризиків.

«Реструктуризуючи ВВП-варанти, ми усуваємо один із ключових ризиків… роблячи боргову структуру України більш прогнозованою та стійкою навіть у несприятливих умовах», — каже він.

За його словами, транзакція зміцнює позиції України у фінансуванні післявоєнного відновлення та є важливою складовою довгострокової фінансової стабільності.

Що далі

Після позитивного голосування за пропозицію України, оголошену 1 грудня, процес реструктуризації переходить до технічного етапу розрахунків. Вони мають відбутися найближчими днями та завершитися до кінця поточного року.

